IPVA 2024 tem redução de até 13,34% entre os 10 carros mais vendidos do Ceará; veja lista

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2024 no Ceará, que teve as alíquotas e o calendário divulgados na quarta-feira (27), teve redução média de 4,59% em comparação com o ano passado. A queda quebra uma sequência de altas no imposto, registradas em 2022 e 2023.

Considerando os veículos mais vendidos no Ceará, há redução de até 13,34% no imposto a ser pago pelo proprietário em relação a 2023. Esse foi o caso do Mobi, da Fiat, que teve o IPVA reduzido de R$ 1.471,05 para R$ 1.274,78.

Legenda: O Mobi é o carro entre os mais vendidos do Ceará que teve maior diminuição no IPVA Foto: Divulgação/Fiat Brasil

Também registraram queda acima da média os modelos Argo (Fiat) e Jeep (Compass), de 12,96% e 12,85%, respectivamente. O único carro da lista com aumento da alíquota foi o Onix, o mais vendido no Estado em 2023, com alta de 2,15% em relação ao ano passado.

O levantamento realizado pelo Diário do Nordeste considera a lista de veículos mais vendidos no Ceará divulgada pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

A comparação entre alíquotas utilizou carros do mesmo modelo fabricados em 2022, considerados novos para o IPVA 2023 e seminovos para o IPVA 2024.

Legenda: O ONIX 10MT LT2 foi o único modelo entre os mais vendidos do Ceará que teve alta no IPVA Foto: Divulgação

Alíquotas do IPVA

As alíquotas do IPVA variam entre 1% e 3,5% sobre o valor da venda dos veículos. Para o cálculo, a Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz) utiliza como base o levantamento anual feito pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômica (Fipe) e dados do Sindicato dos Revendedores de Veículos Automotores do Ceará (Sindivel).

A maioria dos automóveis tem alíquota de 3%. Já ônibus, micro-ônibus, caminhões e veículos de locadoras pagarão 1%. Motonetas, motocicletas, ciclomotores, e triciclos até 125 cilindradas que não tiverem cometido infração de trânsito em 2022 também terão alíquota de 1%.

Quem pagar o IPVA em cota única até 31 de janeiro de 2024 terá 5% de desconto. O abatimento chega a 10% para quem estiver cadastrado e participando do programa Sua Nota Tem Valor, que concederá os outros 5%.

Quem tem direito à isenção

Veículos fabricados até o ano de 2008 estarão isentos de pagar o IPVA em 2024 no Ceará. Pessoas com deficiência também têm direito à isenção do imposto, assim como proprietários de máquinas agrícolas, táxi, ônibus de transporte urbano e metropolitano.