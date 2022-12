IPVA 2023 tem aumento de até 14% no Ceará; confira valores dos carros mais vendidos

Desde a pandemia, os proprietários de veículo têm se deparado com uma realidade de aumento no valor do Imposto Sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) ano após ano. Em 2023, o aumento médio do imposto será de 8,93%, conforme divulgado pela Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) nesta quinta-feira (22).

Considerando os carros mais vendidos no estado, a alta pode chegar a até 14%. Há modelos também que tiveram queda em relação ao valor do ano passado, fenômeno que reflete uma volta da normalidade em relação à desvalorização de carros seminovos com o tempo.

Dentre a lista, o modelo com maior aumento entre o IPVA 2022 e 2023 foi o Onix, que é o carro mais vendido do estado neste ano. Em contraponto, o Onix Plus, segundo do ranking dos mais vendidos, teve redução de 6% no valor do imposto.

O levantamento feito pelo Diário do Nordeste considera os 10 carros mais vendidos no estado pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). A comparação foi feita entre veículos de 2021, considerados como novos para o IPVA 2022 e seminovos neste ano.

O reajuste no valor pago pelos proprietários de veículos se dá devido à inflação sobre o preço dos seminovos, fenômeno que se deu após a pandemia devido ao fechamento de fábricas e falta de peças. Não houve aumento na alíquota do imposto, que segue sendo entre 1% e 3,5%.

IPVA dos modelos mais vendidos

Modelo Imposto 2022 Imposto 2023 Reajuste CHEV/ONIX 10MT LT1 R$ 1.357,05 R$ 1.540,55 14% CHEV/ONIX PLUS 10TAT LT1 R$ 2.533,32 R$ 2.393,16 -6% HYUNDAI/CRETA1TA LIMITED R$ 3.266,91 R$ 3.336,54 2% JEEP/COMPASS LIMITED S R$ 5.890,17 R$ 5.808,72 -1% CHEV/TRACKER T R$ 2.787,72 R$ 3.041,70 9% RENAULT/KWID INTENS 10MT R$ 1.181,88 R$ 1.298,98 10% FIAT/MOBI LIKE R$ 1.224,43 R$ 1.326,00 8% HYUNDAI/HB20 10M SENSE R$ 1.357,85 R$ 1.487,35 10% FIAT/PULSE MT R$ 2.022,36 R$ 2.265,60 12% VW/GOL 1.0L MC4 R$ 1.306,98 R$ 1.374,43 5%

TABELA DE VALORES

Confira a tabela de valores do IPVA 2022 neste link e saiba quanto vai pagar.

Neste ano, o mercado de veículos sofreu um fenômeno inflacionário atípico, provocado pela escassez de insumos e pela desvalorização do real ante o dólar, entre outros fatores.

Até mesmo os preços de carros usados subiram acentuadamente, em muitos casos acima de 20%, quando o natural é haver desvalorização.

Isso acabou por impactar o imposto, que tem como um dos componentes o próprio valor do carro na tabela Fipe.

Em 2022, cerca de 2,34 milhões de veículos serão tributados. O Estado deve arrecadar R$ 1,45 bilhão. Do total recolhido, 50% pertencem ao Tesouro Estadual. Os outros 50% são destinados aos municípios onde os veículos estão licenciados.

ALÍQUOTAS

AUTOMÓVEIS, CAMINHONETE, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS

Até 100cv: 2,50%

100cv até 180cv: 3,00%

Acima de 180cv: 3,50%

ÔNIBUS, MICROÔNIBUS E CAMINHÕES / LOCADORAS

Alíquota de 1%

MOTOCICLETAS, MOTONETAS, CICLOMOTORES E TRICICLOS

Até 125 cc (sem infração de trânsito): 1%

Até 125 cc (com infração): 2%

De 125 a 300 cc: 3%

Acima de 300 cc: 3,5%

VEÍCULOS ELÉTRICOS

Alíquota de 1%

QUEM TEM DIREITO À ISENÇÃO

Veículos fabricados até o ano de 2006 estarão isentos de pagar o IPVA em 2022 no Ceará. Pessoas com deficiência também têm direito à isenção do imposto, assim como proprietários de máquinas agrícolas, táxi, ônibus de transporte urbano e metropolitano.

