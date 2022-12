IPVA 2023 sobe em média 8,93% no Ceará; veja o reajuste por tipo de veículo

A Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) divulgou nesta quinta-feira (22) a tabela completa do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) relativo a 2023. O valor do tributo terá reajuste médio de 8,93% em relação ao preço pago neste ano.

O aumento se dá devido à inflação sobre o preço dos carros na tabela Fipe, utilizada como referência para o cálculo do imposto. Não houve reajuste de alíquota neste ano, se mantendo a porcentagem entre 1% e 3,5%.

O aumento é superior à inflação geral acumulada dos últimos 12 meses, que fechou novembro em 5,9% de acordo com o IPCA. Quando se olha a inflação específica sobre veículo próprio, o índice acumulado está em 12,69%.

Para a titular da Sefaz, Fernanda Pacobahyba, o aumento ficou dentro do esperado.

“Uma coisa que é importante a gente observar é que a gente está vivendo um período inflacionário, então naturalmente os preços sobem. Esse aumento de 8,93% quando você confronta com a inflação, você vê uma tendência de estabilização. Era o que nós aguardávamos sim”, aponta.

O IPVA de 2022 teve forte alta com relação a 2021, como impacto da pandemia. O reajuste médio foi de 21,31%.

O maior reajuste para o IPVA 2023 foi no caso dos caminhões, cujo o valor do imposto aumentou em 13,18%. O menor aumento foi para os utilitários, que tiveram alta de 5,94%.

Sem mudança na alíquota

Não houve mudança no percentual de imposto cobrado em cima do valor dos veículos. A alíquota do IPVA no Ceará varia entre 1% para ônibus, micro-ônibus e caminhões e vai até 3,5% para automóveis, caminhonetes, camionetas e utilitários acima de 180cv.

A maior parte da frota, formada por automóveis e caminhonetes entre 100 e 180 cv, tem alíquota de 3%.

De acordo com Pacobahyba, um aumento da alíquota não entrou em discussão.

“O estado do Ceará já tem essas alíquotas há alguns anos e nós não consideramos aumentar. Apesar de que toda essa discussão deve vir no Brasil ao longo desse ano, no debate da reforma tributária. A tributação sobre patrimônio do Brasil ainda é uma tributação baixa, e o ideal é que a gente tenha uma tributação sobre consumo menor, no caso do ICMS, e uma tributação sobre patrimônio e renda maior”, destaca.

Reajuste do IPVA por tipo de veículo

Motocicleta – 10,34%

Automóvel - 7,93%

Motoneta – 10,75%

Caminhonete – 10,62%

Camioneta – 6,34%

Utilitário - 5,94%

Caminhão - 13,18%

Ciclomotor – 8,86%

Caminhão trator – 10,60%

Micro-ônibus - 7,21%

Triciclo – 10,73%

Motor Home – 6,92%

Quadriciclo – 6,10%

Veja as datas das parcelas do IPVA 2023

Parcela única (desconto de 5%): 31 de janeiro

10 de fevereiro

10 de março

10 de abril

10 de maio

12 de junho

Descontos extra

Em 2023, para atingir o desconto máximo de 10% da cota única, o contribuinte terá de estar cadastrado e participando do programa Sua Nota Tem Valor, que concederá os outros 5%.

O abatimento no valor será dado para quem atingir um determinado limite de pontos entre dezembro de 2021 e novembro de 2022.

