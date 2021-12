IPVA 2022 Maranhão: confira descontos e datas de pagamento

A Secretaria da Fazenda do Maranhão (Sefaz-MA) divulgou o calendário de pagamento e descontos do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2022.

Os contribuintes terão desconto de 20% para o pagamento antecipado do IPVA, em cota única, com vencimento até 25 de fevereiro de 2022.

O imposto também poderá ser pago de forma parcelada em três cotas iguais e sucessivas. Em caso de atraso no pagamento das cotas, elas poderão ser quitadas com acréscimo de multa e juros, calculados a partir do vencimento.

Conforme a Sefaz, as cotas deverão ser pagas de ordem crescente, sendo que o pagamento da segunda cota fique condicionado ao da primeira, e assim em diante.

A data-limite para pagamento da cota única ou da primeira parcela são definidas conforme o final de placa do veículo.

Calendário de pagamento do IPVA 2022

Legenda: Calendário de pagamento do IPVA 2022 Foto: Divulgação

Segundo a Sefaz, os valores do IPVA 2022 foram calculados com base nos preços dos veículos a partir da pesquisa aplicada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE). Confira a tabela de valores do IPVA 2022 neste link.