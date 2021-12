IPVA 2022 Alagoas: confira descontos e datas de pagamento

O calendário de cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2022 já foi divulgado pela Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas (Sefaz-AL). Haverá desconto de 5% para quem pagar cota única até 31 de janeiro.

Além da quitação integral, o pagamento pode ser feito em até seis parcelas mensais, desde que o valor mínimo de cada parcela não pode ser inferior a R$ 100,00.

Para acesso ao boleto, basta entrar no site da Secretaria da Fazenda e no “Espaço do Contribuinte” escolher a opção “IPVA” e depois “Emissão de Boletos”, informando o número do Renavam e placa do veículo.

A data-limite para pagamento da cota única sem desconto ou da primeira parcela são definidas de acordo com cada final de placa.

Calendário de pagamento do IPVA 2022

Legenda: Calendário de pagamento do IPVA 2022 em Alagoas Foto: Divulgação

A tabela discriminativa de valor médio de mercado para veículos terrestres usados – base de cálculo - para o exercício de 2022 podem ser vistos na publicação do Diário Oficial do Estado (DOE) do dia 17 de dezembro.

Nota Fiscal Cidadã

Conforme a Sefaz-AL, os consumidores têm até o dia 31 de dezembro para utilizar os créditos da Nota Fiscal Cidadã (NFC) no pagamento do IPVA.

Este é o único mês do ano no qual a quitação do imposto pode ser feita com os créditos da campanha. Basta acessar o site do programa e clicar na opção de “abatimento no IPVA”.

A oportunidade só é válida se o veículo estiver no nome do usuário cadastrado. O desconto de 5% é para todos que são cadastrados na campanha, não sendo necessário ter crédito no sistema da NFC, conforme a Sefaz.