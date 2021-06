Intenção de compra do fortalezense cresce 12,8 pontos em maio e junho

O fortalezense está mais propenso a consumir no terceiro bimestre deste ano. De acordo com pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio-CE), o índice que mede a intenção de compra do consumidor passou de 24,5% no bimestre março-abril para 37,3% no bimestre maio-junho, avanço de 12,8 pontos percentuais.

O resultado é embalado por datas tradicionais de maior consumo, como Dia das Mães, em maio, e Dia dos Namorados, em junho. Conforme a pesquisa, os produtos em alta são as TVs (23%); itens de vestuário (17,3%) e celulares e smartphones (16,6%).

Entre os entrevistados, 65,9% projetaram um valor acima de R$ 1 mil para este bimestre. Outros 16,1% mencionaram gastos de R$ 500 a R$ 1 mil e 9,9% disseram que desembolsariam entre R$ 251 e R$ 499 em compras. Outros 8,1% colocaram R$ 250 como teto de gastos.

Confiança

Além disso, o consumidor de Fortaleza também está mais confiante. O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) passou de 96,8 pontos no segundo bimestre deste ano para 100,5 pontos no terceiro bimestre, avanço de 3,7 pontos. O resultado se deve, sobretudo, às expectativas em relação ao futuro.

De acordo com a Fecomércio-CE, se mostraram mais confiantes em relação a este bimestre os fortalezenses do sexo masculino, a faixa etária entre 25 e 34 anos e as pessoas com escolaridade superior. Também foi verificado nível maior de confiança entre os respondentes com renda familiar acima de 10 salários mínimos.

Bens duráveis

Apesar dos resultados positivos, a percepção para a compra de bens duráveis no mês seguinte é ruim para 46% dos consumidores entrevistados e péssima para 34%.

Apenas 18,9% enxergam a situação como boa e somente 0,7% visualizam que o momento é ótimo para aquisição desse tipo de produto.