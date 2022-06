INSS: como bloquear ou desbloquear benefício para empréstimo consignado

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está disponibilizando um serviço que permite que aposentados e pensionistas possam bloquear ou desbloquear benefícios para a realização de empréstimos consignados.

De acordo com o INSS, a solicitação pode ser realizada pela internet, sem a necessidade de comparecer presencialmente em uma agência.

Veja abaixo como utilizar o serviço.

Quem pode utilizar o serviço?

Pode bloquear ou desbloquear o benefício para empréstimo o titular da aposentadoria ou pensão ou ser representante legal da pessoa titular do benefício.

Vale lembrar que procurador não pode solicitar este serviço. Por isso, não é possível realizar empréstimo consignado em benefício que tenha procurador cadastrado.

Como fazer a solicitação?

Entre no site ou aplicativo Meu INSS;

Clique em “Novo Pedido”;

Digite o nome do serviço que você quer;

Na lista, marque o nome do serviço;

Leia o texto que aparece na tela e avance seguindo as instruções.

Qual a documentação necessária?

O número do CPF é obrigatório. Já se for representante legal, é necessário apresentar o termo de representação legal (tutela, curatela, termo de guarda); além do documento de identificação com foto (RG, CNH ou CTPS) e CPF do representante.

Quanto tempo para ter um retorno?

O tempo médio para resposta é de cerca de 30 dias, de acordo com o INSS. Para acompanhar a resposta do processo:

Acesse o Meu INSS;

Clique em “Consultar Pedidos”;

Encontre o processo na lista;

Para ver mais detalhes, clique em "Detalhar''.

Recomendações do Banco Central antes de contratar um consignado

Não faça qualquer pagamento adiantado para obter o empréstimo;

Pesquise e compare as taxas de juros e condições oferecidas por outros bancos;

Verifique se o banco está autorizado a funcionar pelo Banco Central e se tem convênio com sua fonte pagadora;

Nunca assine um contrato ou uma proposta de contrato em branco;

Não aceite a intermediação de pessoas com promessas de acelerar o crédito;

Não forneça o cartão magnético ou senha do banco a terceiros;

Recomendações do INSS antes de contratar um consignado

Monitore os valores da aposentadoria e do empréstimo consignado no site Meu INSS;

Não contrate empréstimos pelo telefone;

Nunca dê seu CPF nem o número do cartão do INSS para quem quer que seja;

Leia com atenção cada documento antes de assinar;

O segurado que se sentir ameaçado pode registrar reclamação na ouvidoria e um boletim de ocorrência na polícia.