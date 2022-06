Saiba como contratar empréstimo consignado para beneficiários do BPC

Beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada) agora podem realizar empréstimos consignados junto aos bancos. A Medida Provisória de número 1.106 passa a permitir a oferta desse tipo de crédito a este público.

Com isso, mais de 4,7 milhões de pessoas recebem o BPC no País, segundo o INSS, e estão aptas a contratar o benefício. Além fazer parte deste grupo, também é necessário que a renda por pessoa do grupo familiar seja igual ou menor que um quarto do salário mínimo.

Vale lembrar que o BPC é um benefício, de um salário mínimo, pago ao idoso com 65 anos ou mais ou à pessoa com deficiência, de qualquer idade.

Veja quais bancos já ofertam a modalidade e como contratar.

Detalhes do empréstimo consignado para beneficiários do BPC

Itaú

Qual a taxa de juros? até 2,14% ao mês

até 2,14% ao mês Qual o prazo para pagamento? até 84 meses

até 84 meses Qual a margem para contratação? até 35% do benefício

até 35% do benefício Qual o valor mínimo para contratação? R$ 1.500

R$ 1.500 Quais os documentos necessários? Documento de identificação, assinatura do contrato (físico ou digital), assinatura da autorização para consulta de dados junto a Dataprev

Documento de identificação, assinatura do contrato (físico ou digital), assinatura da autorização para consulta de dados junto a Dataprev Como contratar? Por meio de aplicativo do celular, internet banking, caixa eletrônico, agências ou via correspondente bancário certificado

Por meio de aplicativo do celular, internet banking, caixa eletrônico, agências ou via correspondente bancário certificado É preciso ser correntista do banco? Não é necessário ser correntista do banco para contratar o produto

Bradesco

Qual o prazo para pagamento? até 84 meses

até 84 meses Qual a margem para contratação? até 35% do benefício

até 35% do benefício Como contratar? Por meio dos canais digitais ou agências do banco

Banco do Brasil

É preciso ser correntista do banco? Sim, é preciso ser cliente

Sim, é preciso ser cliente Qual o prazo para pagamento? até 84 meses, com parcelas fixas

até 84 meses, com parcelas fixas Como é realizado o pagamento? as parcelas são descontadas diretamente no benefício do INSS

as parcelas são descontadas diretamente no benefício do INSS Quais os documentos necessários? não precisa de documentação adicional

não precisa de documentação adicional Como contratar? pelos canais de autoatendimento (aplicativo, internet banking e terminais de atendimento), rede de agências ou correspondentes bancários parceiros do banco

Outros bancos

O Nubank informou que não oferece o serviço de empréstimo consignado, apenas o empréstimo pessoal.

BV Financeira, Banco BMG e Santander não oferecem esse tipo de produto.​