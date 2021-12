INSS começa a pagar hoje (23) último salário de 2021; veja calendário

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começa a pagar, nesta quinta-feira (23), aposentadorias, pensões e auxílios referentes ao mês de dezembro, o último pagamento de 2021. Os depósitos seguem até dia 7 de janeiro.

O pagamento ocorre conforme o número final do cartão do benefício. Vale lembrar que quem tem direito ao salário mínimo, recebe antes. Em seguida, no dia 3 de janeiro, é depositado o valor de quem ganha mais do que o piso.

Além disso, é possível consultar o extrato de pagamento do benefício por meio do site ou aplicativo Meu INSS.

Ainda neste ano, o INSS pagou o 13º salário aos beneficiários em duas parcelas, a primeira em maio e a segunda em junho.

Calendário de pagamentos do INSS - Até um salário mínimo

Número final 1

Dezembro: 23/12

Número final 2

Dezembro: 27/12

Número final 3

Dezembro: 28/12

Número final 4

Dezembro: 29/12

Número final 5

Dezembro: 30/12

Número final 6

Dezembro: 03/01

Número final 7

Dezembro: 04/01

Número final 8

Dezembro: 05/01

Número final 9

Dezembro: 06/01

Número final 0

Dezembro: 07/01

Calendário de pagamentos do INSS - Acima de um salário mínimo

Número final 1

Dezembro: 03/01

Número final 2

Dezembro: 04/01

Número final 3

Dezembro: 05/01

Número final 4

Dezembro: 06/01

Número final 5

Dezembro: 07/01

Como acessar o calendário de pagamentos de 2022?

As datas dos benefícios estão disponíveis no site do INSS e no aplicativo Meu INSS mediante cadastro prévio do segurado. O calendário completo está disponível em formato PDF. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 135, disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Prova de vida em 2022

A partir de 2022, os beneficiários do INSS terão que realizar a prova de vida no mês de aniversário. Atualmente, a obrigatoriedade da prova de vida está suspensa até o fim do ano.

Dessa forma, os beneficiários que não realizaram a prova de vida de novembro de 2020 até dezembro de 2021 deverão realizar o procedimento em 2022 na própria agência bancária onde o segurado recebe o benefício ou por meio de biometria facial ou digital.

Confira o calendário da prova de vida 2022:

Vencimento da comprovação em maio e junho/2021: nova prova de vida em janeiro de 2022

Vencimento da comprovação em julho e agosto/2021: nova prova de vida em fevereiro de 2022

Vencimento da comprovação em setembro e outubro/2021: nova prova de vida em março de 2022

Vencimento da comprovação em novembro e dezembro/2021: nova prova de vida em abril de 2022

Vencimento da comprovação em janeiro e fevereiro/2022: nova prova de vida em maio de 2022

Vencimento da comprovação em março e abril/2022: nova prova de vida em junho de 2022

Vencimento da comprovação em maio e junho/2022: nova prova de vida em julho de 2022

Vencimento da comprovação em julho/2022: nova prova de vida em agosto de 2022