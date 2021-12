Confira calendário de pagamentos do INSS em 2022

Os mais de 36 milhões de aposentados, pensionistas e segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já podem conferir a data de depósito dos benefícios em 2022. O calendário anual de pagamentos divulgado nessa quarta-feira (1º) indica as datas que os valores da renda previdenciária serão depositados ao longo dos próximos 12 meses.

Segundo o cronograma do INSS, os depósitos seguirão a mesma sequência de anos anteriores, começando com os segurados que recebem um salário mínimo (R$ 1.100, em 2021). Já os que possuem proventos acima do piso previdenciário terão os valores na conta no início de cada mês.

Legenda: Calendário anual de pagamento do INSS Foto: Divulgação/INSS

Na prática, o primeiro depósito de 2022, referente ao mês de janeiro, será feito entre os dias 25 de janeiro e 7 de fevereiro. Os beneficiários com renda acima de um salário mínimo receberão o pagamento entre os dias 1º e 7 de fevereiro.

O INSS alerta que a data de depósito depende do número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço, para aqueles concedidos recentemente. Para os que possuem o benefício há algum tempo, o vale a data que já habitualmente recebiam.

Como acessar o calendário

As datas dos benefícios estão disponíveis no site do INSS e no aplicativo Meu INSS mediante cadastro prévio do segurado. O calendário completo está disponível em formato PDF. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone 135, disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h.