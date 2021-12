INSS começa a pagar aumento a aposentados em janeiro de 2022; veja calendário

Aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começarão a receber os benefícios com valor reajustado a partir de 25 de janeiro de 2022. O primeiro grupo a receber será o dos beneficiários que ganham um salário mínimo.

Conforme o Calendário 2022 de pagamentos, esses beneficiários deverão receber o novo valor até o dia 7 de fevereiro.

Já para os que ganham acima do piso, o primeiro depósito com aumento será efetuado no dia 1º de fevereiro.

De quanto será o aumento?

O percentual exato a ser aplicado ao salário será conhecido apenas no dia 11 de janeiro, quando o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgará o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) fechado do ano de 2021.

O índice, que mede a inflação para famílias com renda de um a cinco salários mínimos, é usado para calcular os reajustes dos aposentados do INSS.

De janeiro a novembro, o INPC já soma elevação de 9,36%. Portanto, o resultado mensal de dezembro será adicionado a este percentual para formar o valor final que será acrescido nas aposentadorias.

Veja o calendário do INSS de janeiro (com reajuste)

Benefícios de um salário mínimo

Final NIS 1: 25/1

Final NIS 2: 26/1

Final NIS 3: 27/1

Final NIS 4: 28/1

Final NIS 5: 31/1

Final NIS 6: 1/2

Final NIS 7: 2/2

Final NIS 8: 3/2

Final NIS 9: 4/2

Final NIS 0: 7/2

Benefícios acima do salário mínimo

Final NIS 1 e 6: 1/2

Final NIS 2 e 7: 2/2

Final NIS 3 e 8: 3/2

Final NIS 4 e 9: 4/2

Final NIS 5 e 0: 7/2