Inflação do desinfetante e sabão em pó dispara na Grande Fortaleza; veja causas e como economizar

Quem mantém uma casa sabe bem como o custo de itens de limpeza tem pesado no orçamento familiar. Os números confirmam a percepção dos consumidores. Segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), até agosto deste ano, o desinfetante subiu 8,07%, na Grande Fortaleza. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No acumulado dos últimos 12 meses, a alta foi de 10,82%. O sabão em pó foi outro produto que pressionou as finanças, com alta de 6,76% no acumulado deste ano, chegando 15,54% nos últimos 12 meses.

Veja como ficou a inflação no acumulado de janeiro a agosto deste ano, na Grande Fortaleza:

Veja como ficou a inflação no acumulado dos últimos 12 meses, na Grande Fortaleza:

A inflação geral dos artigos de limpeza ficou em 3,72%, de janeiro a agosto, na Grande Fortaleza. No recorte dos últimos 12 meses, o índice sobe para 8,95%. Os percentuais são um pouco superiores à média nacional, de 2,73% e 8,39%, respectivamente.

Por que os produtos de limpeza estão mais caros?

O professor da Universidade de Fortaleza (Unifor), Ricardo Coimbra, explica que parte significativa da matéria-prima de itens de limpeza depende do sebo animal. “Observando um ciclo de 12 meses, houve uma redução da oferta da carne animal do mercado mundial, ou seja, uma retração do consumo, não só no mercado brasileiro, como também as nossas exportações de carne caíram”, contextualiza.

Conforme o economista, esse movimento está relacionado aos reflexos da pandemia de Covid-19 e também a alguns embargos, principalmente da produção da carne brasileira. Nesse contexto, houve diminuição do animal para abate, desequilibrando oferta e demanda.

“Espera-se uma certa estabilização nos próximos ciclos, visto que tivemos redução mais recente no custo da produção animal, mas o volume de exportação de carne e demanda de carne animal estão num patamar mais baixo. Houve uma melhora, mas ainda não significativa, e isso pode ajudar ao longo dos próximos ciclos a ter uma melhoria desse desequilíbrio da produção do sebo”, avalia

Veja dicas de como economizar

Atualmente, a pesquisa de preços – ação essencial para economizar – pode ser feita sem precisar sair de casa. Dessa forma, consumidores podem pesquisar a diferença entre lojas antes de decidir onde comprar. Além disso, alguns aplicativos e redes de supermercados oferecem cupons de descontos.

Nos “atacarejos”, também pode haver produtos mais em conta. Neste caso, o consumidor deve calcular o número de integrantes da família e o consumo mensal para calcular se compensa a compra em maior quantidade. Veja discas: