Juá conclui expansão de fábrica no Cariri para triplicar produção de itens de limpeza

Fundada em Juazeiro do Norte, a cearense Juá, uma das maiores indústrias do setor de produtos de limpeza do Nordeste, está perto de concluir a expansão de sua estrutura industrial, processo que recebeu R$ 20 milhões em investimentos.

O novo parque fabril permitirá à companhia triplicar a produção, alcançando a marca de 400 mil volumes de artigo por mês. A expectativa é que as obras sejam concluídas em maio deste ano.

Segundo Assis Mangueira, fundador e presidente da Juá, a área instalada da fábrica, após a expansão, chegou a 13.500 metros quadrados. A ampliação, diz o executivo, gerou mais de 150 novos empregos diretos, elevando o total para 300 postos de trabalho.

Faturamento

A companhia, que está celebrando 25 anos de fundação neste mês de abril, estima que atingirá uma receita de R$ 140 milhões em 2023, o que significaria um crescimento de 55% ante o registrado em 2022, quando o faturamento foi de R$ 90 milhões.

“O nosso progresso foi notório e, amparados na qualidade de nossos produtos, construímos uma tradição regional. A Juá é líder no segmento e reconhecida pela qualidade dos seus produtos. Estamos comemorando 25 anos e queremos sempre fortalecer e estreitar a relação da empresa com os lares nordestinos", celebra o empresário.

A Juá foi criada em 1998, inicialmente com a produção do tradicional sabão em barra. Gradualmente, após uma série de investimentos, a empresa ampliou seu portfólio, hoje constituído por mais de 40 itens

Além do mercado cearense, os produtos da marca chegam ao Piauí, Maranhão, Pernambuco e Paraíba. A localização estratégica de Juazeiro favorece a logística e dispensa a necessidade de um centro de distribuição.

