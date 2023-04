Votorantim inaugura novo Centro de Distribuição em Fortaleza

A Votorantim Cimentos iniciou as operações de seu novo Centro de Distribuição (CD), no bairro Aracapé, em Fortaleza. O equipamento substitui a antiga unidade que funcionava próximo à Praia do Mucuripe.

O novo CD foi construído em área de 19 mil metros quadrados e, segundo a empresa prioriza tecnologias limpas e sustentáveis.

A localização, em área próxima ao ramal ferroviário da Ferrovia Transnordestina Logística (FTL), facilitará a logística para a expedição dos produtos.

Mercado do NE

A unidade abastece o mercado nordestino com cimento da marca Poty e argamassas colantes e básicas da linha Votomassa.

Vale lembrar que a Votorantim Cimentos possui duas fábricas de cimento no Ceará, uma em Sobral e outra no Complexo Industrial do Pecém, e três CDs, um em Juazeiro do Norte – o primeiro da companhia no País operado exclusivamente por mulheres – e um em Crateús, além do novo CD Fortaleza.

"Com essa modernização e ampliação logística, reforçamos o nosso compromisso de continuar investindo e acreditando no potencial de crescimento do Nordeste”, afirma o gerente de Logística da Regional Nordeste da Votorantim Cimentos, Tiago de Oliveira Medina.

