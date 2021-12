Sabão Juá investirá R$ 20 milhões para triplicar produção em fábrica de Juazeiro

Empresa cearense fundada em Juazeiro do Norte, a Sabão Juá vem acumulando crescimento robusto e sustentável ao longo dos últimos anos, com o faturamento saltando em torno de 20% anualmente.

O negócio, que começou com a fabricação de sabão em barra e diversificou o portifólio com uma série de artigos de limpeza, ganhará ainda mais musculatura com um plano de expansão que prevê R$ 20 milhões em investimentos para 2022.

Com o aporte, a Juá quer triplicar a capacidade de produção da fábrica de Juazeiro e duplicar a geração de empregos, revela o fundador e presidente Assis Mangueira.

O foco é abocanhar fatias do segmento de clientes empresariais, que incluem hospitais, hotéis e outros nichos.

"Nós estamos montando essa nova linha para 2022 e vamos ter todos esses produtos para atender a essa demanda de mercado. Apesar do momento difícil, com inflação e crise de abastecimento global, nós estamos otimistas e dispostos a lutar", afirma o executivo.

O parque industrial da Juá tem mais de 17.000 metros quadrados e capacidade para produzir até 1.800.000 kg por mês.

Geração de empregos

Hoje com 160 colaboradores, a empresa projeta chegar a mais de 300 nos próximos anos, aquecendo o mercado de trabalho da região.

Além do mercado cearense, os produtos da marca chegam ao Piauí, Maranhão, Pernambuco e Paraíba. A localização estratégica de Juazeiro favorece a logística e dispensa a necessidade de um centro de distribuição.

Legenda: Portifólio da empresa incluiu novos produtos nos últimos anos Foto: Divulgação

Em 2010, conta Mangueira, a Sabão Juá investiu em modernização e passou por uma transformação que mudou significativamente o porte da companhia. Até então, a empresa produzia apenas sabão em barra e passou a ampliar o conjunto de artigos.

A atual gama de produtos envolve uma linha de saneantes, com sabão em pó, desinfetante, amaciante, detergente, limpa-vidro, água sanitária e vários outros.