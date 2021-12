Empresa investe R$ 50 milhões em complexo com centro de distribuição em Caucaia

O Grupo cearense Carmehil, do segmento de materiais elétricos, está finalizando a construção de um complexo operacional em Caucaia, no 4º Anel Viário, com investimento de R$ 50 milhões.

Com um terreno de 55 mil metros quadrados, o empreendimento inclui um centro de distribuição e uma indústria, além de toda a área administrativa do grupo. A previsão de inauguração é para o início de 2022.

Vagas de emprego

O empreendimento deve gerar 100 empregos, diz Jean Mendonça, Diretor de Operações da Carmehil, a esta Coluna.

O portifólio da empresa abrange mais de 15 mil itens de materiais elétricos, iluminação e rede de dados. rá?

As lojas físicas da Carmehil estão situadas em Fortaleza, mas a empresa atende outros estados da região Nordeste, como Rio Grande do Norte, Piauí, Paraíba e Maranhão.