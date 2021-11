Caucaia deverá ter maior Centro de Distribuição do Ceará, diz prefeito do município

A prefeitura de Caucaia deve assinar ainda neste mês um protocolo de intenção para a construção de um Centro de Distribuição (CD) no município.

Segundo o chefe do Executivo municipal, Vitor Valim, o equipamento contará com 131 mil m², o maior CD do Ceará.

A informação foi anunciada por Valim nesta terça-feira (16) durante a cerimônia de inauguração do setor 2 da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Ceará, que está pronto para receber novas empresas.

"Quero dizer também que vamos ter ainda esse mês o protocolo de intenção do maior CD do Estado do Ceará, com mais de 131 mil m² que vai ser instalado também aqui no nosso município", afirmou Valim.

