Inflação de Fortaleza acelera 0,77% em fevereiro, mas ainda é a segunda menor do País

A inflação de Fortaleza, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), acelerou 0,77% em fevereiro último. Apesar da elevação, este é o segundo menor percentual entre as capitais brasileiras, atrás somente de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul (0,43%).

Além de estar abaixo do indicador nacional, de 1,01% — maior para fevereiro desde 2015 (leia mais abaixo). Os dados foram divulgados, na manhã desta sexta-feira (11), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A maior variação (5,89%) veio dos gastos com Educação.

A segunda foi de artigos para residências (1,87%), além dos grupos de saúde e cuidados pessoais (0,59%), transporte (0,53%) e comunicação (0,49%). A alimentação e bebidas tiveram aumento de 0,37%. Já o vestuário sofreu queda de 0,47%.

Em janeiro, o percentual foi de 0,73%. Já variação no acumulado dos últimos 12 meses foi de 1,50%, em Fortaleza.

Veja o ranking das capitais brasileiras (%):

São Luís (MA) 1,33

Rio de Janeiro (RJ) 1,32

Curitiba (PR) 1,28

Aracaju (SE) 1,26

Belo Horizonte (MG) 1,07

Campo Grande (MS) 1,06

São Paulo (SP) 1,05

Brasil 1,01

Belém (PA) 0,97

Recife (PE) 0,97

Rio Branco (AC) 0,93

Brasília (DF) 0,93

Goiânia (GO) 0,91

Grande Vitória (ES) 0,86

Salvador (BA) 0,83

Fortaleza (CE) 0,77

Porto Alegre (RS) 0,43

Atualmente, a população-objetivo do IPCA abrange as famílias com rendimentos de 1 a 40 salários mínimos, residentes nas regiões metropolitanas das regiões citadas acima.



Inflação brasileira é a maior para fevereiro desde 2015

A inflação registrou alta de 1,01% em fevereiro de 2022, sendo essa a maior variação para um mês de fevereiro desde 2015 (1,22%). O índice ficou 0,47 ponto percentual acima do registrado em janeiro (0,54%) e, no ano, acumula alta de 1,56%.

Nos últimos 12 meses, o IPCA acumula alta de 10,54%. No segundo mês do ano, os principais impactos vieram da Educação (5,61%) e da Alimentação e Bebidas (1,28%).

Pedro Kislanov Gerente da pesquisa Em fevereiro, são incorporados no IPCA os reajustes habitualmente praticados no início do ano letivo. Portanto, esse foi o item que teve o maior impacto no mês, com peso de 0,31 ponto percentual"

"O outro grupo que pesou bastante no mês foi o de Alimentação e bebidas, que acelerou para 1,28% e contribuiu com 0,27 ponto percentual. Juntos, os dois grupos representaram cerca de 57% do IPCA de fevereiro”, avalia.

Houve aumento em todas as áreas pesquisadas em fevereiro. Conforme dito anteriormente, o menor resultado foi observado na região metropolitana de Porto Alegre (0,40%), em função da queda nos preços da gasolina (-4,33%).

A maior variação ficou com o município de São Luís (1,35%), principalmente por conta das altas dos cursos regulares (7,67%) e dos itens de higiene pessoal (2,27%).