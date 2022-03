Cesta básica de Fortaleza aumenta e segue a mais cara do Nordeste; salário mínimo ideal é R$ 6 mil

A escalada do custo da cesta básica continua em Fortaleza, chegando a R$ 609,60 em fevereiro, o que representa um aumento de 16,46% nos últimos 12 meses. No entanto, o salário mínimo não acompanhou as elevações.

Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), seriam necessários R$ 6.012,18 para uma família com quatro pessoas se alimentar, o que corresponde a 4,96 vezes o mínimo vigente, de R$ 1.212,00.

Com o custo mais elevado, o consumidor teve de trabalhar, pelo menos, 110h39min para conseguir custear a alimentação, em 2022, na Capital.

Dentre os itens com alta em relação ao mês anterior, temos a banana (7,33%), o feijão (5,65%), a farinha (5,36%), o pão (2,86%) e a carne (2,29%). Tiveram queda: tomate (9,50%), leite (0,98%), óleo (0,86%), entre outros.

A variação mensal foi de 0,37%, passando de R$ 607,35 para 609,60, em fevereiro deste ano ante janeiro.

Capitais com cestas mais caras

Fortaleza continua com a cesta básica mais cara do Nordeste. São Paulo registrou o maior custo (R$ 715,65), seguido por Florianópolis (R$ 707,56), Rio de Janeiro (R$ 697,37), Porto Alegre (R$ 695,91) e Vitória (R$ 682,54).

Dentre as cidades do Norte e Nordeste, onde a composição da cesta é diferente das demais capitais, os menores valores médios foram observados em Aracaju (R$ 516,82), Recife (R$ 549,20) e João Pessoa (R$ 549,33).

A comparação do valor da cesta em 12 meses, ou seja, entre os preços de fevereiro de 2022 com os de fevereiro de 2021, mostrou que todas as capitais tiveram altas de preços, com variações que oscilaram entre 10%, em Porto Alegre e 23%, em Campo Grande.

São Paulo: R$ 715,65 Florianópolis: R$ 707,56 Rio de Janeiro: R$ 697,37 Porto Alegre: R$ 695,91 Vitória: R$ 682,54 Campo Grande: R$ 678,43 Brasília: R$ 670,98 Curitiba: R$ 652,90 Belo Horizonte: R$ 642,01 Goiânia: R$ 641,09 Fortaleza: R$ 609,60 Belém: R$ 574,86 Natal: R$ 557,20 Salvador: R$ 552,30 João Pessoa: R$ 549,33 Recife: R$ 549,20 Aracaju: R$ 516,82

