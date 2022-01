Média salarial do Ceará fica em R$ 1.411,09 e está abaixo do resultado brasileiro; veja por estado

Uma pesquisa realizada pela Catho, marketplace de tecnologia, mostra a discrepância salarial entre os estados brasileiros. O Ceará, por exemplo, tem média salarial de R$ 1.411,09, abaixo do resultado brasileiro que é de R$ 1.667,64. Com isso, o estado ficou em 17º no ranking.

A 63ª edição da Pesquisa Salarial aponta ainda que São Paulo é o estado com a maior média do País, de R$ 1.926,78. A região Sudeste, inclusive, é a que oferece maior remuneração para os profissionais brasileiros.

Por sua vez, o Nordeste tem a menor remuneração com três estados ocupando as últimas colocações: Rio Grande do Norte (R$1.292,72), Sergipe (1.286,20) e Paraíba (1.282,66).

O levantamento foi realizado com base em dados coletados de mais de 2 milhões de profissionais e vagas de mais de 25 mil empresas em 4.063 cidades de todo país.

Veja o ranking completo

São Paulo: R$ 1.926,78 Rio de Janeiro: R$ 1.756,71 Distrito Federal: R$ 1.731,48 Paraná: R$ 1.631,66 Santa Catarina: R$ 1.624,48 Rio Grande do Sul: R$ 1.572,50 Minas Gerais: R$ 1.542,37 Amazonas: R$ 1.520,77 Pará: R$ 1.512,54 Mato Grosso: R$ 1.509,39 Espírito Santo: R$ 1.503,64 Bahia: R$ 1.488,07 Mato Grosso do Sul: R$ 1.453,34 Maranhão: R$ 1.450,18 Goiás: R$ 1.435,83 Pernambuco: R$ 1.427,47 Ceará: R$ 1.411,09 Tocantins: R$ 1.398,36 Roraima: R$ 1.387,14 Rondônia: R$ 1.372,15 Amapá: R$ 1.336,09 Acre: R$ 1.325,18 Alagoas: R$ 1.304,66 Piauí: R$ 1.303,50 Rio Grande do Norte: R$ 1.292,72 Sergipe: R$ 1.286,20 Paraíba: 1.282,66

Desigualdade social

O economista e professor da Universidade Federal do Ceará, Érico Marques, explica que a discrepância entre as regiões é algo histórico, já que o PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil é concentrado na região Sudeste. "Consequentemente, quando uma região é mais rica, a tendência é que os salários sejam maiores. Ao longo das últimas décadas o Sudeste é a região com o maior PIB".

Porém, de acordo com o economista, é preciso olhar para além da média salarial e analisar também o poder de compra nos estados. O custo de vida no Nordeste, por exemplo, é menor que no Sudeste com relação a serviços como imóveis, escola, alimentação. No caso de produtos manufaturados o Sudeste apresenta preços mais baratos.

"O problema maior do Nordeste não é a média salarial, é a questão da desigualdade e a concentração de renda. Quando vamos para o interior dos estados, temos uma excessiva pobreza, ao contrário de estados como São Paulo, onde as cidades são mais desenvolvidas e com melhor qualidade de vida. A gente tem melhorado com os investimentos, mas ainda temos muito a crescer principalmente no interior do estado".