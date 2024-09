Imposto de Renda: último lote da restituição é pago nesta segunda (30); veja calendário

O quinto e último lote de restituição do Imposto de Renda 2024 é pago nesta segunda-feira (30), pela Receita Federal a cerca de 511 mil contribuintes, que entregaram a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. O montante também contempla restituições residuais de anos anteriores e inclui cerca de 86 mil contribuintes do Rio Grande do Sul.

Ao todo, a instituição ligada ao Ministério da Fazenda desembolsa R$ 1,03 bilhão a 511.025 contribuintes ao longo deste dia, depositando o valor na conta bancária ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração do IR.

Como resgatar

O pagamento da restituição é feito diretamente na conta bancária informada pelo contribuinte na declaração, diretamente ou por indicação de chave Pix. Se, por algum motivo, o crédito não for realizado — se, por exemplo, a conta foi desativada ou ocorra erro nos dados bancários informados —, os valores ficarão disponíveis para resgate por até 1 ano no Banco do Brasil.

Nesse caso, o cidadão pode reagendar o crédito dos valores, em seu nome, pelo Portal BB, ou ligando para a Central de Relacionamento BB por meio dos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição no prazo de 1 ano, deve requerer o valor pelo Portal e-CAC, acessando o menu “Declarações e Demonstrativos” e selecionando “Meu Imposto de Renda”. Em seguida, deve clicar no campo “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.

Calendário de restituição do IRPF 2024

Primeiro lote: 31 de maio, já pago;

Segundo lote: 28 de junho, já pago;

Terceiro lote: 31 de julho, já pago;

Quarto lote: 30 de agosto, já pago;

Quinto e último lote: 30 de setembro, já pago.

Ordem de prioridade

Com relação à prioridade do pagamento das restituições, a Receita Federal afirma que 201.381 restituições serão destinadas a contribuintes que não possuem prioridade legal, mas que receberam prioridade por utilizarem a Declaração Pré-preenchida ou optado por receber a restituição via Pix.

Em seguida, 106.289 restituições são destinadas a contribuintes que não informaram a chave PIX, então não possuem prioridade. Em terceiro lugar, há 86.570 contribuintes residentes no Rio Grande do Sul.

Em quarto lugar, estão 11.188 restituições para idosos acima de 80 anos e 75.686 restituições para contribuintes entre 60 e 79 anos, em quinto.

Outras 6.731 restituições para contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave, 23.180 restituições para contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.