Hapvida compra grupo atuante na região Nordeste por R$ 300 milhões

De olho na expansão pelo Nordeste, o grupo cearense Hapvida (HAPV3) comprou a Smile Saúde por R$ 300 milhões. A aquisição foi comunicada, nesta sexta-feira (11), em fato relevante. A transação, contudo, ainda aguarda a aprovação dos órgãos reguladores.

Ao adquirir o grupo, o Hapvida capta 80 mil beneficiários. Atualmente, a Smile atua majoritariamente em Maceió (AL), João Pessoa e Campina Grande (PB). Ainda na capital paraibana, a empresa possui um hospital com 39 leitos, sendo 14 leitos de UTI, além de uma clínica.

"A Hapvida já possui atualmente uma carteira de cerca de 160 mil beneficiários em planos de saúde e três hospitais nas principais praças de atuação do Grupo Smile", informou a empresa cearense,

A companhia acrescentou que o objetivo é acelerar o crescimento em todas as praças de atuação do Grupo Smile que já são de atuação da Companhia, "além de capturar sinergias assistenciais em todas as regiões" onde já tem estrutura própria.

Mais informações em instantes

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE