Governo tenta emplacar empréstimo consignado a beneficiários do Auxílio Brasil

O Governo Federal estuda a concessão de empréstimo consignado a beneficiários do Auxílio Brasil — rebatizado Bolsa Família. Conforme apuração do Valor Econômico, o Ministério da Cidadania tem sondado alguns bancos para a operacionalização do serviço. As instituições financeiras, contudo, não demonstraram interesse.

Segundo apurou o jornal, o plano do governo é leiloar o direito de participar do pagamento do auxílio, a exemplo da folha de pagamento do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Neste modelo, as instituições financeiras pagariam para ter acesso a essa clientela.

Uma proposta que não agradou os bancários, que não viram vantagem neste negócio devido ao perfil destes clientes: baixa renda.

Ao Valor, a Federação Brasileira de Bancos Febraban afirmou não ter conhecimento dos detalhes e das condições operacionais do pagamento do Auxílio Brasil. Já a Caixa não comentou o assunto.

