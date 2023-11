Governo publica edital de R$ 40 milhões para duplicação da BR-222 ligando Pecém e Sobral

O edital para licitar de estudos para a duplicação da BR-222 (acesso à CE-155), no trecho entre Pecém e a divisa com o Piauí, passando por Sobral, foi publicado, nessa quinta-feira (29), pelo Governo Federal. O valor orçado para a elaboração do projeto é de R$ 40 milhões, com prazo de três anos e seis meses para a execução.

Nas redes sociais, o governador Elmano de Freitas comemorou. “Agradeço ao ministro dos Transportes, Renan Filho, e ao presidente Lula pela realização dessa importante obra que garantirá mais segurança viária e agilidade no tráfego de mercadorias do Porto do Pecém", disse.

As propostas poderão ser enviadas a partir do dia 20 de dezembro deste ano, às 15h, por meio da internet.

Segundo o governo, após a contratação da empresa, o Ministério dos Transportes e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) deve realizar os estudos prévios necessários para a execução das obras de implantação, duplicação, adequação de capacidade, restauração, melhorias de segurança e eliminação de segmentos críticos do trecho no território cearense.