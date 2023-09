Governo estuda plano de reindustrialização do Ceará a partir da economia verde

O secretário do Desenvolvimento Econômico do Ceará, Salmito Filho, revelou, nesta sexta-feira (29), que o governo estadual estuda implementar um plano para reindustrialização do território cearense, através da economia verde. Ele ressaltou o potencial local para geração de energia a partir dos recursos naturais.

O titular disse que o estímulo ao aumento da presença industrial no Estado é uma das metas do governador Elmano de Freitas (PT) para o setor. Ele também relatou que, atualmente, está em análise uma proposta sobre o tema, mas não detalhou quando deve acontecer o lançamento oficial da política.

Salmito Filho secretário do Desenvolvimento Econômico do Ceará Esse é o plano do governador Elmano. Estamos trabalhando nessa proposta. Deverá ser apresentado [posteriormente] um plano de reindustrialização [do Estado] a partir da economia verde"

Veja também

A informação foi revelada pelo gestor antes do início do encontro Diálogos Exporta Mais Brasil, realizado nesta manhã no Palácio da Abolição, em Fortaleza, e que conta com a presença do vice-presidente e também ministro Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB).

Ao ser questionado sobre o êxodo registrado no setor cearense nos últimos tempos, Salmito explicou que a indústria tradicional exige condições territoriais, disponibilidade de matéria-prima e tamanho de mercado que o Estado ainda não atende integralmente, principalmente devido à insegurança hídrica característica do clima semiárido local.

"A indústria tradicional vai se localizar num determinado território, especialmente, quando ele tem a matéria-prima para ela transformar e um mercado consumidor. No nosso Ceará, em mais de 90% do nosso território está no semiárido, então nossa matéria-prima é muito limitada e nosso mercado consumidor também é limitado. [...] Mas isso não é justificativa, tanto é que o Estado do Ceará, ao longo dos últimos 30, 40 anos, tem feito o dever de casa, com reservatórios para segurança hídrica, com a atração industrial", disse.

No entanto, o secretário destacou o potencial estadual no setor industrial de economia verde.

"Agora, a geração de energia renovável, energia limpa, a possibilidade de produzir uma matriz energética, que é combustível limpo, isso é força econômica e geopolítica mundial. Então, o Brasil, na opinião do nosso governador, tem que está unido em torno desse projeto, especialmente o Nordeste brasileiro. O Brasil é o melhor lugar do mundo para produzir o combustível limpo, verde, mais barato, pelos recursos naturais. E nós precisamos de quê? De segurança jurídica para os investidores, de um plano, e quem sabe aproveitar bem para atrair indústrias", analisou.