Fiec e Fiesp assinam acordo com setor de energia renovável para promover hidrogênio verde

A Federação da Indústria do Estado do Ceará e a Federação da Indústria do Estado de São Paulo assinaram acordo de cooperação com a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar) e com a Associação Brasileira de Energia Eólica e Novas Tecnologias (Abeeólica) na última terça-feira (26) para promover a produção e uso do hidrogênio verde (H2V) no Brasil.

O acordo visa a produção, uso e a exportação do H2V e seus subprodutos com o aproveitamento do potencial eólico e solar, consolidando o hidrogênio verde no País.

Assim, a produção de H2V se torna parte da estratégia das indústrias e dos governos do Ceará e de São Paulo para atração de investimentos, alcance de metas de sustentabilidade e redução da emissão de carbono.

A assinatura contou com as presenças dos presidentes das entidades, Ricardo Cavalcante (Fiec), Josué Gomes (Fiesp), Ronaldo Koloszuk (Absolar), Elbia Gannoum, (Abeeólica), e de representantes do setor produtivo brasileiro.

Competitividade

A colaboração visa ainda apoiar a ampliação da competitividade do H2V, produzido por meio de energia elétrica proveniente das fontes eólica, biogás e solar fotovoltaica, em toda a sua cadeia de valor, identificando o custo total de produção do combustível.

Também está prevista a identificação de regiões atrativas para a sua produção e hubs que otimizem custos de transporte, tanto para o mercado doméstico como para o internacional.

