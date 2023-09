Mercado livre de energia no Nordeste ganha mais de mil novos consumidores em 2023

Esse conteúdo é apoiado por:

O mercado livre de energia, no qual o consumidor pode escolher o seu fornecedor e negociar condições de contratação, como prazos e tipo de fonte, segue em ritmo acelerado de crescimento no Nordeste, segundo levantamento da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE.

De janeiro a agosto deste ano, a região registrou a entrada de 1.006 novos consumidores, mais que o dobro dos 458 que migraram no mesmo período do ano passado. Pernambuco liderou o ranking, com o maior número de novas unidades nesses oito primeiros meses (220). A Bahia, porém, segue na frente da lista dos estados com maior volume de cargas que já compram energia no ambiente.

Ranking do mercado livre de energia no NE (número de consumidores)

Bahia: 1.135

Pernambuco: 1.057

Ceará: 863

Rio Grande do Norte: 365

Paraíba: 259

Sergipe: 223

Piauí: 215

Alagoas: 196

Segundo a CCEE, a procura maior tem relação com o cenário de preços mais competitivos no mercado livre no último ano.

“O consumidor tem liberdade para comprar sob demanda, flexibilidade para negociar o preço direto com o fornecedor e maior previsibilidade financeira”, explica Talita Porto, vice-presidente da CCEE.

Abertura do mercado livre

O mercado livre, atualmente, está restrito aos grandes consumidores. A partir de janeiro de 2024, já será possível a migração de todos os consumidores ligados na alta tensão, independentemente do volume de carga, conforme determina a Portaria nº 50/22, do MME.