Câmara de Comércio França-Brasil abre representação no Ceará

A Câmara de Comércio França-Brasil (CCIFB) anunciou a abertura da Antena CCIFB Nordeste - Fortaleza, que cobrirá Ceará, Maranhão, Piauí e Rio Grande do Norte. A iniciativa faz parte do projeto de nacionalização da instituição, que busca ampliar sua atuação pelo País e fortalecer as relações comerciais, industriais, científicas e culturais entre Brasil e França.

Com experiência na assessoria de empresários franceses, o advogado cearense Ilo Marques, sócio do escritório de advocacia R. Amaral Advogados, será o responsável e também o porta-voz da Antena.

Marques relata que, segundo dados da ANAC, a França foi o maior emissor de turistas para o Ceará em 2022, “liderança que deve ser mantida em razão do hub da Air France/KLM, que conta com três voos semanais Paris/Fortaleza”. Outro potencial citado diz respeito às energias renováveis, setor no qual o Estado desponta nacionalmente, inclusive com projetos de hidrogênio verde.

Segundo Corinne Fontenelle, diretora nacional da CCIFB, a Antena será uma facilitadora para as empresas francesas que desejam expandir seus negócios no Nordeste.

O presidente nacional da CCIFB, Pedro Antonio Gouvea Vieira, afirma que o objetivo da Câmara é estar próxima dos agentes franceses, "pois o ecossistema francês está espalhado pelo Brasil afora".

A instituição já conta com mais de 400 associados.

