Vice-presidente Geraldo Alckmin chega ao Ceará nesta sexta-feira (29) para primeira visita oficial

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) chega a Fortaleza nesta sexta-feira (29) para sua primeira visita oficial na Capital desde que assumiu o mandato. O também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços participa de dois eventos no Ceará.

Pela manhã, a partir das 10h, ele estará no Palácio da Abolição, ao lado do governador do Ceará Elmano de Freitas (PT), para o encontro Diálogos Exporta Mais Brasil, como encerramento da 5ª rodada do programa da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil). O evento visa fomentar exportação e investimentos.

O encontro conta ainda com participação do ministro da Educação, Camila Santana, além dos senadores Cid Gomes e Augusta Brito. O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, com quem Alckmin também estará pela tarde, também marca presença no Palácio.

Encontro com empresários cearenses

Às 15h, Alckmin segue para um encontro com empresários cearenses na sede da Fiec, no Auditório Waldyr Diogo, no bairro Aldeota, em Fortaleza. O vice-governador deve conversar com o setor sobre temas relacionados ao seu ministério.

No mês passado, o vice-presidente esteve reunido com empresários pernambucanos na sede da Federação das Indústrias do Estado (Fiepe). Eles discutiram temas sobre o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), soluções para impulsionar o desenvolvimento regional e a possibilidade de um Refis para pequenas e médias empresas.