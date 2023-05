Golpe do imposto de renda: entenda como criminosos usam SMS e WhatApp para acessar dados pessoais

Os golpes virtuais se multiplicam a cada dia e se atualizam de acordo com as oportunidades que aparecem a todo momento. O novo contexto utilizado por criminosos é a entrega da declaração do imposto de renda.

O modus operandi já é conhecido: a vítima recebe um SMS, email ou mensagem no WhatsApp. A entidade assumida dessa vez é a da Receita Federal.

O texto informa que a declaração do contribuinte caiu na malha fina ou que ocorreu algum problema no processamento da restituição. Em seguida, solicita que a vítima acesse o link enviado.

A página carregada, no entanto, infecta o dispositivo com um vírus que acessa dados pessoais, inclusive bancários, dos usuários.

O presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB-CE, Hamilton Sobreira, alerta que o novo golpe vem se popularizando.

O especialista alerta que o contribuinte não forneça as informações de login e senha do gov.br - o principal meio de acesso ao programa de declaração do Imposto de Renda atualmente.

Isso porque, em posse desses dados, os criminosos conseguem vazar informações que são protegidas pelo sigilo fiscal.

"É interessante que o contribuinte tenha seu login e senha do gov.br, que faça sua declaração pelo aplicativo e que só ele detenha essas informações, não repasse para ninguém", orienta.

Além disso, ele pontua que a Receita Federal entra em contato com os contribuintes apenas por canais oficiais, como a caixa postal do contribuinte dentro do próprio gov.br.

"Ela não envia emails com links, nada disso. E em caso de qualquer dúvida, procure a própria Receita Federal para mais informações, não clique em nenhum link suspeito", destaca.

O que diz a Receita

Procurada, a Receita Federal emitiu alerta, por meio de nota, sobre esse tipo de golpe. A instituição garante que essas mensagens são falsas.

A Receita Federal alerta sobre o envio de mensagens via e-mail em nome da instituição. A Receita Federal reforça o alerta sobre novas falsas mensagens estão circulando na Internet em nome da instituição sobre divergências no IRPF seguida de multa. A orientação é não abrir ou responder as mensagens"

O órgão também orienta que, caso receba alguma mensagem semelhante, o contribuinte entre no e-CAC, com login e senha, e verifique se há alguma pendência no CPF ou imposto de renda.

Veja outras orientações:

Não abrir arquivos anexados, pois normalmente são programas executáveis que podem causar danos ao computador ou capturar informações confidenciais do usuário;

Não acionar os links para endereços da Internet, mesmo que lá esteja escrito o nome da RFB, ou mensagens como "clique aqui";

Excluir imediatamente a mensagem

"Para esclarecimento de dúvidas ou informações adicionais, acesse a página na internet ou procure uma unidade de atendimento da Receita Federal", conclui o comunicado.

Sobreira também ressalta que, se o golpe for consolidado, a vítima deve alterar suas senhas imediatamente e registrar um Boletim de Ocorrência (BO).

