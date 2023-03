Apostador tem cartão de crédito clonado após realizar compra no site das Loterias Caixa

Apesar de ter um site e aplicativo próprios, permitindo inclusive a realização de transações financeiras, como pagamentos e transferências, o sistema de loterias online da Caixa Econômica Federal conta com empresas terceirizadas para a realização do pagamento.

Para o usuário, há o receio quanto à segurança dos dados ali inseridos. No caso do jornalista Daniel Praciano, o temor foi concretizado e o prejuízo só foi evitado porque ele foi precavido com ao repassar os dados de cartão de crédito.

Atualmente morando no Canadá, ele costuma fazer apostas das Loterias Caixa todo mês pelo site. Após fazer as apostas de fevereiro, no entanto, ele acabou tendo um susto: teve o cartão de crédito clonado e os fraudadores tentaram fazer uma compra de R$ 866.

Daniel conta que no dia 3 de fevereiro fez uma compra de R$ 36, utilizando a plataforma de processamento MercadoPago, que é uma das opções oferecidas pelas Loterias Caixa.

"No dia seguinte, apareceu uma compra no cartão de quase R$ 866. Felizmente, uso cartões virtuais nas compras. Logo, a compra não foi concluída", relata.

O cartão virtual em questão era utilizado apenas para compras nas Loterias Caixa e tinha um limite baixo, o que contribuiu para evitar que a tentativa de golpe fosse concretizada.

Como prevenção, o jornalista bloqueou definitivamente o cartão. "As terceiras precisam assegurar segurança total no processo. Eu tive sorte porque uso um cartão virtual com limite no valor da compra. E quem não usa?", questiona.

Apesar do problema, o episódio não impediu que Daniel realizasse as apostas. Após a tentativa de golpe, ele já fez uma nova compra, também com cartão virtual de limite ainda menor.

Resposta da Caixa

Questionada, a Caixa informou, por meio de nota, que "o pagamento das compras de apostas nos canais eletrônicos das Loterias CAIXA é processado por empresas especializadas contratadas por licitação para essa finalidade e detentoras de Certificação PCI, uma certificação com padrão internacional estabelecida com a função de proteger os dados das transações com cartão".

A certificação, segundo o posicionamento, garantiria a maior segurança das informações dos clientes, já que os dados de cartã de crédito não ficam armazenados nos canais eletrônicos das Loterias Caixa, nem das plataformas terceirizadas.

"Assim, informamos que todas as transações de pagamento com cartão de crédito nos canais eletrônicos das Loterias CAIXA estão protegidas, uma vez que os sistemas e processos são dotados de protocolos e níveis de segurança", acrescenta o texto.

Um dos protocolos é a exigência da inclusão pelo cliente do CVV do cartão para efetivação da compra.

Resposta das plataformas

O MercadoPago, também por meio de nota, informou que "investe continuamente em equipes e alta tecnologia para garantir um ambiente seguro para os usuários que utilizam seus produtos financeiros". Segundo a empresa, em 2022, mais de 5 bilhões de transações foram processadas "utilizando de diversas camadas de segurança em todos os seus serviços digitais, a fim de oferecer a melhor experiência aos seus usuários".

"A empresa reforça ainda que muitos casos de fraude decorrem de usuários que acabam saindo da plataforma mantendo-se logados, e fragilizando seus dados, o que os deixa vulneráveis a ação de golpistas e estelionatários. Ou ainda há casos em que o usuário acabe fornecendo dados de acesso, ainda que involuntariamente (por meio de phishing ou engenharia social, por exemplo), a esses terceiros"

O MercadoPago também orienta os usuários sobre os cuidados com o compartilhamento de suas informações pessoais, e sobre a importância da ativação do segundo fator de autenticação para acesso ao aplicativo e realização de

transações, que reforçam a segurança na utilização dos serviços financeiros.

Alguns dos cuidados que a empresa ensina são:

Sempre verificar o domínio e sempre confirmar a autenticidade do remetente do email

Usar sites seguros para finalização de pagamentos. Uma forma de identificar a segurança é sempre observar se está em um ambiente https:// na barra de endereços do seu navegador

Ao identificar qualquer irregularidade em sua conta reportar imediatamente via app ou site

Não fornecer informações pessoais por meio de outros canais

Não compartilhar códigos de segurança, senhas ou fatores de autenticação e sempre lembrar que esses dados nunca serão solicitados por nós – muito menos em caráter de urgência

Também procurado, a RecargaPay, outra plataforma de processamento disponibilizada nas Loterias Caixa, não retornou os contatos até esta publicação.

