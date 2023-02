A cada minuto há um golpe ou tentativa de roubo no Brasil; saiba quais são e como se proteger deles

Um estudo feito por uma plataforma de prevenção à fraude e proteção de identidades digitais – e encomendado pela OLX Allowme – mapeou fraudes e dados sobre os principais golpes aplicados no País no ano passado.

O levantamento mostra que houve tentativas de roubos de contas por minuto em 2022.

O relatório aponta ainda um prejuízo de R$ 551 milhões no ano passado. A cada hora, foram mapeadas, em média, 17 tentativas de fraude feitas com celulares ou computadores.

O golpe da Compra Confirmada lidera com 65% dos casos, seguido na ista pelo do Falso Anúncio com 30%. Roubo de Dados fecha a lista em terceiro lugar, com 6%.

A maioria dos brasileiros que caíram em fraudes é de homens (74%), contra 26% de mulheres. Cerca de 72% das vítimas têm até 31 anos.

Por estado

A região Sudeste é a que teve mais fraudes confirmadas, com São Paulo liderando com 37%, seguido pelo Rio de Janeiro (14%) e Minas Gerais (8%). Segundo a diretora de Produto da OLX, Beatriz Soares, os fraudadores atuam "principalmente na falta de conhecimento dos usuários sobre os processos de compra e venda on-line para aplicar a engenharia social e enganá-los".

O estudo analisou dados do mercado digital brasileiro, incluindo sites, apps e contas digitais de janeiro a dezembro de 2022, em uma base de cerca de 20 milhões de contas abertas em plataformas on-line.

Conheça os principais golpes e como se proteger

Compra Confirmada

O golpe da Compra Confirmada é uma atualização do antigo golpe do Envelope Vazio.

Com o aumento das transações bancárias digitais, o fraudador faz um falso comprovante de depósito com os dados da vítima e o envia por e-mail ou aplicativo de mensagem, fazendo a pessoa acreditar que o valor já foi depositado e entregue o produto da venda.

Quando a vítima percebe o golpe, o fraudador já está com o produto e deixa de responder as mensagens.

Como se prevenir

Só deve ser entregue o produto após a confirmação do depósito em sua conta bancária ou carteira digital. Mantenha a conversa pelos chats das plataformas e evite negociar por aplicativos de mensagens.

Desconfie de mensagens ou e-mails que simulem comunicados oficiais das empresas, verifique o domínio do e-mail (xx@nomedaempresa) e verifique sempre o status da negociação no site ou aplicativo da empresa.

Anúncio falso

Quem frauda insere o anúncio de um produto nas plataformas de compra e venda com o objetivo de atrair as vítimas.

Na maioria das vezes, o produto é 40% mais barato que o valor de mercado. Imaginando ser uma oferta real, a vítima faz o pagamento e não recebe o produto.

Como se prevenir

Utilize as modalidades de compra garantida das plataformas, elas permitem reaver o valor pago em casos como esse. Ao optar por negociar diretamente, só realize o pagamento após receber o produto.

Roubo de dados

Também desconfie de links enviados para preencher vagas de emprego, que não sejam em páginas oficiais de empresas ou recrutadoras. Mantenha sempre as conversas pelos chats das plataformas, que possuem ferramentas para garantir a privacidade dos dados.

Os fraudadores estão atentos a oportunidades para roubar dados das pessoas e os utilizarem em golpes futuros. Por isso, nunca compartilhe número de celular, endereço de e-mail, CPF e dados bancários com terceiros.

Como se prevenir

Nunca compartilhe dados pessoais ou senhas, mantenha as conversas pelos sites das plataformas. Você não daria acesso aos seus documentos para qualquer pessoa no mundo físico, certo? Faço o mesmo no virtual.