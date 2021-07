Gol amplia voos entre Fortaleza e Juazeiro do Norte a partir de hoje

A companhia aérea Gol informou que a partir de hoje vai oferecer quatro voos semanais entre Fortaleza e Juazeiro do Norte. A empresa havia retomado as operações do trecho no dia 2 de julho.

O trecho vai contar com decolagens do aeroporto da Capital cearense nas noites de segundas, quartas, sextas e domingos, retornando na manhã dos dias seguintes.

A Gol também reforçou que a malha de Juazeiro do Norte conta com dois voos Diários para Guarulhos, em Sao Paulo, totalizando 14 voos semanais. Os voos decolam de Guarulhos à tarde e à noite, retornando de Juazeiro para São Paulo às 4h15 e às 17h45. Veja outras operações da companhia que estão sendo retomadas:

Novos voos em julho

Retomada de operações para Natal e Teresina;

Fortaleza-Guarulhos (SP) passa de três para cinco voos semanais;

Jericoacoara-Guarulhos passa de três para cinco voos semanais;

Fortaleza-Congonhas (SP) passa de quatro semanais a dois diários;

Fortaleza-Salvador (BA) passa de um para dois voos diários;

Fortaleza-Belém (PA) passa a um voo diário;

Fortaleza-Manaus (AM) passa a um voo diário.

A ligação da Gol entre Fortaleza e Juazeiro foi retomada no dia 2 de julho após seis meses de suspensão dos voos em decorrência da pandemia.

