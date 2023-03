Gatonet: Anatel lança site que divulga lista de modelos de TV Box homologados

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) liberou, nesta quinta-feira (16), uma lista com os modelos de TV Box que possuem homologação do órgão. A certificação dos aparelhos faz parte do plano da Anatel de combate à prática ilícita conhecida como “gatonet”.

Os aparelhos não homologados - que não possuem certificados como modelos que cumprem com os padrões de qualidade e segurança previstos nos seus regulamentos - são usados para piratear sinais de TV por assinatura e conteúdos de serviços de streaming.

O objetivo é ajudar o consumidor a diferenciar os aparelhos permitidos dos aparelhos de TV Box piratas. A relação completa dos modelos certificados pode ser acessada neste link.

O QUE É UMA TV BOX?

Os aparelhos de TV Box servem para possibilitar que as TVs comuns tenham acesso ao sinal de TV por assinatura, à internet e aos aplicativos de streaming, funcionando de forma semelhante a uma Smart TV.

Essa solução é bastante viável para quem não pretende ou ainda não tem condições de investir em uma TV smart, que já conta com uma interface integrada e acesso à internet, permitindo que você veja filmes e séries, além de acessar outros tipos de conteúdos.

COMO IDENTIFICAR O 'GATONET'?

Para identificar a homologação é preciso:

Procurar o selo da Anatel e verificar se ele é autêntico. Para verificar a veracidade do número do Certificado basta clicar no link;

e verificar se ele é autêntico. Para verificar a veracidade do número do Certificado basta clicar no link; Ao acessar o site e inserir o código que consta no selo, o sistema deve retornar o registro do produto;

que consta no selo, o sistema deve retornar o registro do produto; Clicando em “Número de Homologação”, o consumidor terá acesso ao Certificado de Homologação e poderá verificar se os dados do Certificado coincidem com o aparelho em questão.

Se a TV Box do usuário tem acesso a serviços de TV por assinatura e outros conteúdos audiovisuais sem pagar é provável que o aparelho seja falsificado. Para ter acesso ao conteúdo em um aparelho homologado, os serviços de TV e streaming devem ser contratados além do aparelho.

“Outra maneira de identificar se um TV box é irregular é verificar se o anúncio do produto informa que ele permite acesso livre e irrestrito (sem autenticação) a uma grande quantidade de canais, jogos ao vivo e outros programas. Esse é um grande indicativo de que o aparelho é um TV box não homologado (pirata), mesmo que ele contenha algum selo ou código de homologação, pois, nesses casos, pode ser falsificado”, conclui a Anatel.