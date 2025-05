Gasolina sumindo? Saiba o que está devorando seu tanque e veja como economizar

Qual tipo de combustível você usa no seu automóvel? Entre os disponíveis no Brasil, temos gasolina comum, gasolina aditivada, gasolina premium, diesel comum, diesel aditivado, etanol comum e etanol aditivado.

Segundo a Petrobras, a gasolina é o combustível mais usado e mais conhecido pelos brasileiros. Por conta disso, a dúvida em torno da utilização dela é abrangente. Como economizar? Quais carros gastam menos?

O Diário do Nordeste conversou com Alisson Maia, o vice-presidente do Sindicato das Autoescolas e vice-presidente da Comissão de Trânsito da OAB, sobre possibilidades para gastar menos gasolina.

O QUE PODE AUMENTAR O CONSUMO?

Os principais fatores que podem aumentar o consumo do combustível são:

Os pneus descalibrados, que ao atritar com o solo forçam bem mais o motor;

A falta de manutenção do veículo, principalmente na questão da injeção eletrônica, como velas gastadas ou até mesmo no filtro de ar sujo, antigo;

O modo como o veículo é conduzido, quando é acelerado bruscamente ou então é mantido em rotações do motor muito alta;

O tipo do câmbio influencia muito, veículos automáticos geralmente consomem mais do que os manuais, especialmente os veículos automáticos mais antigos, que não tem sistemas inteligentes de troca de marcha.

DIFERENÇA ENTRE VEÍCULOS

Alisson Maia explica que a diferença no consumo entre os veículos deriva principalmente do tipo de motor, do peso do veículo e da tecnologia embarcada.

“Outros fatores também contribuem, como a questão do tipo de câmbio, veículos automáticos, eles tendem a ter um consumo mais do que o veículo manual e especialmente o motorista que não sabe utilizar o veículo automático”, explica o vice-presidente.

Um automóvel pesado, com a má aerodinâmica e pneus fora de calibragem, podem consumir até 20% mais combustível do que o ideal.

Segundo o profissional, os modelos que mais consomem combustível, além dos maiores e pesados, são os que possuem motores mais potentes.

“A gente pode citar os SUVs antigos, as camionetas - existe agora umas camionetas maiores [...] São veículos realmente mais pesados, com a motorização maior e há um consumo de combustível bem maior do que aquele veículo convencional”, potua.

Com uma maior cilindrada, a tendência é de ter maior consumo. Além disso, quando há uma carroceria levando bagagens maiores, peso maior, a tendência é um consumo de combustível maior.

“E no geral, o que a gente pode se resumir é quanto maior e mais potente o carro, maior consumo. Isso vale também especialmente para as versões automáticas mais antigas”, salienta.

A IDADE DO CARRO INTERFERE NO CONSUMO?

A resposta, basicamente, é sim. Veículos mais antigos, além de não contarem com tecnologias mais modernas, como a injeção eletrônica, também sofrem com o desgaste natural nas suas peças, segundo Alisson.

Veículos mais antigos que não passam por uma revisão periódica preventiva também têm um aumento de consumo.

“O proprietário, o condutor que está no veículo de responsabilidade, ele tem que fazer ali as revisões periódicas, porque o carro passa a render menos”, alerta o especialista.

O QUE FAZER PARA ECONOMIZAR?

Alisson pontua que atitudes simples podem contribuir para economizar o combustível:

Manter a calibragem dos pneus, pelo menos semanalmente, seguindo o que diz o manual do proprietário do veículo;

Evitar carregar peso desnecessário;

Fazer a manutenção preventiva em dias;

Trocar o óleo, ver os filtros de ar, filtro de cabine, filtro de combustível, e uma série de outros fatores que podem ser trocados;

Na hora de dirigir, evitar acelerações bruscas, trocar marcha no tempo certo, se o seu veículo for um veículo de câmbio manual, e manter a velocidade constante, nem acelerar muito o veículo;

Para carros automáticos, a dica é evitar a aceleração excessiva.

A forma como os condutores dirigem pode economizar até 30% de combustível, salienta o vice-presidente.

EXISTEM GASOLINAS QUE GERAM MENOS CONSUMO?

“Sim, existem tipos de gasolina que geram menos consumo, isso é respaldado por estudos técnicos da própria Petrobras e por orientações do Inmetro, no programa brasileiro de etiquetagem veicular”, explica o especialista.

A gasolina aditivada, por exemplo, contém detergentes que dispersam na ajuda para manter limpo o sistema de injeção no interior do motor. Isso melhora a eficiência da queima do combustível a longo prazo, ajudando a manter um consumo estável.

“Não é que ela consuma menos de forma direta, mas ela, no caso, evita o aumento gradual do consumo que acontece quando o motor acumula muitos resíduos”, explica o profissional.

Já a gasolina premium, que tem uma maior octonagem, acima de 95, é indicada para motores de alta compressão, no caso dos veículos importados, esportivos, conforme determina também o próprio manual das montadoras.