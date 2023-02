Gasolina no Ceará é a mais cara do Brasil pela 8ª semana seguida; veja ranking

O preço médio da gasolina no Ceará continua sendo o mais alto do Brasil pela oitava semana seguida. É o que revela levantamento da Agência Nacional de Gás, Petróleo e Biocombustíveis (ANP).

De acordo com a pesquisa, que considera os valores praticados entre 12 e 18 de fevereiro, o preço médio do combustível no Estado é R$ 5,71. Além de seguir como a mais cara do País, a gasolina teve uma alta de R$ 0,02 no seu preço médio, já que na semana anterior estava em R$ 5,69.

O preço médio é fruto do preço mínimo, de R$ 5,25 (encontrado em Juazeiro do Norte), e do máximo, de R$ 5,99 (Caucaia).

Dos 10 municípios cearenses nos quais a ANP apurou os preços da gasolina comum, o menor preço médio foi visto em Juazeiro do Norte (R$ 5,33). Já o maior ficou por conta de Limoeiro do Norte (R$ 5,84).

Ranking nacional

O Amazonas tem o segundo maior preço médio do País: R$ 5,58 - R$ 0,13 mais baixo do que o preço médio no Ceará, que ocupa o topo da lista.

Em seguida aparece Roraima, com R$ 5,58, e Rio Grande do Norte, com R$ 5,49. Já o menor preço médio para a gasolina no Brasil foi encontrado no Amapá, a R$ 4,70.

Veja o ranking:

Ceará: R$ 5,71 Amazonas: R$ 5,58 Roraima: R$ 5,58 Rio Grande do Norte: R$ 5,49 Acre: R$ 5,48 Bahia: R$ 5,23 Paraná: R$ 5,21 Tocantins: R$ 5,21 Rondônia: R$ 5,20 Santa Catarina: R$ 5,18 Espírito Santo: R$ 5,14 Goiás: R$ 5,11 Rio de Janeiro: R$ 5,11 Alagoas: R$ 5,10 Mato Grosso: R$ 5,04 Pernambuco: R$ 5,02 Piauí: R$ 5 São Paulo: R$ 4,97 Sergipe: R$ 4,97 Minas Gerais: R$ 4,95 Pará: R$ 4,92 Paraíba: R$ 4,92 Rio Grande do Sul: R$ 4,91 Mato Grosso do Sul: R$ 4,88 Maranhão: R$ 4,79 Distrito Federal: R$ 4,73 Amapá: R$ 4,70

