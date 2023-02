Fundadores do Kabum pedem anulação de venda para Magazine Luiza e processam Itaú

Os fundadores do Kabum, os irmãos Leandro e Thiago Camargo Ramos, entraram na Justiça para contestar o acordo de venda da varejista on-line para o Magazine Luiza, transação finalizada em dezembro de 2021, pelo valor de R$ 3,5 bilhões.

Segundo informações do Uol, os irmãos afirmaram ao Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) que o Itaú favoreceu o Magazine Luiza no processo de venda do negócio. Eles foram demitidos dos cargos nesta segunda-feira (27).

Leandro e Thiago dizem que o processo de venda deveria ter sido mais competitivo e que outros interessados na empresa foram preteridos. Entre eles, citam Luciano Hang, da Havan, que teria ligado aos irmãos diretamente, em 2020, para tentar participar do processo.

Eles pedem, na ação, que os contratos entre Itaú e o Magalu, bem como e-mails e mensagens trocadas pelo banco na prospecção de potenciais compradores da Kabum sejam levantados.

"O Itaú, seja por condutas omissivas, seja por condutas comissivas, manobrou para que propostas ou negociações com outros interessados fossem sabotadas, minadas ou abandonadas de modo que os autores fechassem negócio com o Magazine Luiza", disse a defesa dos irmãos.

Defesa do Itaú contesta

Os advogados do Itaú contestam as acusações. "O pleito, além de abusivo, em razão da tentativa de obtenção de informações protegidas por sigilo e que violam a privacidade dos envolvidos (direito fundamental), é também ostensivamente genérico e indeterminado", afirma a defesa.

