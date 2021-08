Fundador da Caoa, Carlos Alberto de Oliveira morre aos 77 anos

Legenda: Empresário é fundador do grupo Caoa Foto: Divulgação

O empresário e fundador do grupo Caoa, Carlos Alberto de Oliveira, morreu aos 77 anos, neste sábado (14), em São Paulo. O paraibano estava com a saúde fragilizada e faleceu durante o sono. As informações são do G1.

A morte do empresário foi confirmada pela assessoria de imprensa da Caoa. “Dr. Carlos estava com a saúde debilitada por conta de um tratamento de saúde e faleceu durante o sono ao lado de sua esposa e filhos”, diz a nota.



O velório ocorrerá na tarde deste sábado, no Cemitério do Morumbi, às 14h30, e o sepultamento será na sequência, às 17h30.

Leia a íntegra da nota da Caoa

"É com profundo pesar que informamos o falecimento do nosso fundador e Presidente do Conselho, Dr. Carlos Alberto de Oliveira Andrade, na manhã de hoje.

Dr. Carlos estava com a saúde debilitada por conta de um tratamento de saúde e faleceu durante o sono ao lado de sua esposa e filhos.

A empresa, de acordo com o plano de sucessão e governança, continua a ser gerida por seus atuais executivos, que lamentam o falecimento de seu fundador e se solidarizam com a família neste momento. Dr. Carlos foi médico e um empreendedor magistral, tendo atraído importantes marcas para o portfólio da CAOA, como a Ford, a Hyundai, a CAOA CHERY e a Subaru, tendo se tornado um ícone para a indústria automobilística brasileira.

O velório será hoje no cemitério do Morumbi a partir das 14:30, seguido do sepultamento às 17:30".

Quero receber conteúdos exclusivos sobre negócios