Honda Bros 2022 chegará às concessionárias por R$ 14.600; veja o que muda

A nova Honda Bross 160 terá modificações como o protetor de suspensão e design mais moderno. As mudanças estéticas são sutis, mas podem ser observadas nas carenagens laterais e no farol, por exemplo. Vendida a R$ 14.600, a versão 2022 já chegará às concessionárias em setembro.

Veja como ficou a Bross 160 2022:

O custo considera a tabela em vigor a partir desta terça-feira (10), com base no Distrito Federal, não incluindo despesas com frete. O valor do novo modelo é mais elevado que o anterior, sugerido hoje por R$ 13.910.

A moto chegará ao mercado nas cores vermelha, branca e preta. Não houve alterações mecânicas.

A motocicleta tem painel blackout digital, vem com velocímetro, hodômetro total e parcial, marcador do nível de combustível, relógio e luzes-espia.

Veja a ficha técnica da Bross 160 2022:

MOTOR Tipo: OHC, Monocilíndrico 4 tempos, arrefecido a ar.

Cilindrada: 162,7 cc

Potência Máxima: 14,5 cv a 8.500 rpm (Gasolina) / 14,7 cv a 8.500 rpm (Etanol)

Torque Máximo: 1,46 kgf.m a 5.500 rpm (Gasolina) / 1,60 kgf.m a 5.500 rpm (Etanol)

Transmissão: 5 velocidades

Sistema de Partida: Elétrica

Diâmetro x Curso: 57,3 x 63 mm

Relação de Compressão: 9.5 : 1

Sistema Alimentação: Injeção Eletrônica, PGM FI

Combustível: Gasolina e/ou Etanol SISTEMA ELÉTRICO Ignição: Eletrônica

Bateria: 12V - 4 Ah

Farol: 35/35W CAPACIDADE Tanque de combustível: 12 litros

Óleo do motor: 1,2 litro DIMENSÕES Comprimento x Largura x Altura: 2067 x 810 x 1158 mm

Distância entre eixos: 1356 mm

Distância mínima do solo: 247 mm

Altura do assento: 836 mm

Peso Seco: 121 kg CHASSI Tipo: Berço Semi duplo

Suspensão Dianteira/Curso: Garfo telescópico / 180

Suspensão Traseira/Curso: Mono Shock / 150 mm

Freio Dianteiro/Diâmetro: A disco / 240 mm

Freio Traseiro/Diâmetro: A disco / 220 mm

Pneu Dianteiro: 90/90 -19M/C

Pneu Traseiro: 110/90 -17M/C