Volkswagen Up! encerra linha de produção após sete anos no Brasil; veja substituto

A Volkswagen oficializou nessa quarta-feira (7) o fim da produção do Up! na fábrica de Taubaté, em São Paulo. A montadora justificou que a decisão foi tomada para seguir a "estratégia de renovação do portfólio" da marca alemã.

Desde 2014 no Brasil, o Up! foi o primeiro compacto do país a obter nota máxima nos testes de impacto do Latin NCAP. O modelo também conseguiu um feito inédito ao estrear o motor 1.0 TSI da Volkswagen no Brasil.

"O up! é um marco para o desenvolvimento de veículos da Volkswagen, em termos de segurança e performance. O modelo foi o primeiro compacto do mercado brasileiro a atingir a nota máxima nos testes do Latin NCAP. Além disso, o up! foi o pioneiro na introdução dos motores TSI produzidos no Brasil, oferecendo alta performance, baixo consumo de combustível e prazer ao dirigir", ressaltou a Volkswagen, em nota.

Sucessor

Com o fim da linha de montagem no interior paulista, a Volkswagen começará a produzir o Polo Track, uma versão aventureira, que é o nome provisório do sucessor do Up!, Polo e Gol. A nova versão simplificada deverá substituir os três modelos populares da marca de uma única vez.

Legenda: Novo veículo substituirá três modelos populares da marca Foto: Divulgação