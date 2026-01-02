Barbearias por assinatura se tornam tendência e garantem segurança financeira para empreendedores

O setor de estética masculina passa por uma redefinição de seus modelos de receita. Em Fortaleza, seguindo uma tendência de mercado e tentando deixar de ser refém dos atendimentos avulsos, as barbearias por assinatura emergem como garantia da tão desejada previsibilidade de faturamento mensal e transformando a gestão financeira desses estabelecimentos.

A Santo Barbeiro, localizada na Avenida Dom Manuel, bairro Centro, é um exemplo prático dessa mudança. O proprietário, Gedilson Jesus, que aplica o serviço de recorrência há três anos, conta que a grande vantagem é a estabilidade que o modelo proporciona.

Antes da assinatura, "a barbearia começava todo mês zerado" e faltava um faturamento base. Com a recorrência, esse risco é mitigado.

"Com a assinatura, começa o mês e a gente já sabe que tem x para receber durante aquele mês", comenta, ressaltando que, atualmente, 25% do faturamento vêm das assinaturas.

Legenda: Gedilson Jesus comprou um curso de um barbeiro do sul do Brasil para entender mais sobre os planos de assinatura e, assim, turbinar o seu negócio. Foto: Arquivo / Santo Barbeiro

Assim, esse valor fixo de mensalidades se soma aos atendimentos avulsos e serviços extras. Atualmente, a Santo Barbeiro já conta com 200 assinantes. A cobrança funciona no modelo recorrente: o valor é debitado mensalmente no cartão de crédito do cliente até que ele decida cancelar.

Pensando no período de Festas, Gedilson criou uma oferta em que o primeiro mês da assinatura custa R$ 9,90 se forem pagos ou outros dois meses subsequentes. Essa é a primeira vez em que o comerciante tenta essa estratégia, com o objetivo de atrair mais público.

Veja também Negócios O que o Ceará perde com o atraso na entrega do Anel Viário? Negócios Ceará tem apenas 28 mil domésticas com carteira assinada; rendimento caiu em 12 anos

Clube promove crescimento em comércio de periferia

Na Roses Barbershop, localizada no bairro Mondubim, a modalidade de assinatura impactou diretamente na fidelidade do cliente, como é o caso de Régis Pinheiro. O funcionário público de 36 anos é cliente há mais de três anos e corta o cabelo semanalmente. Por isso, ele enxerga grande vantagem econômica no plano.

Se eu fosse colocar na ponta do lápis cada corte de cabelo ou barba em uma barbearia no padrão da Roses Barbershop, iria gastar bastante. Porém, graças à assinatura, pago um valor fixo ao mês e sem me gerar nenhuma surpresa". Régis Pinheiro funcionário público

Pinheiro destaca a praticidade do agendamento, feito pelo aplicativo da barbearia, e os descontos oferecidos por ser assinante. Tais benefícios se estendem para produtos no próprio estabelecimento e em parceiros.

O crescimento da Roses Barbershop, localizada na Avenida Godofredo Maciel, está intimamente ligado ao modelo de recorrência. O proprietário, Bruno Rosas, explica que a barbearia era "um pequeno comércio na periferia da região e hoje está localizada de forma mais estrategica, graças à recorrência dos serviços".

Em um mercado competitivo, Rosas viu a necessidade de ir além do básico, criando "uma comunidade exclusiva" para homens. Segundo o empreendedor, "apenas um bom corte de cabelo ou barba bem feita já não bastam para se destacar".

Atualmente, os planos de assinatura representam "70% dos clientes" da Roses. O clube de assinantes, que soma mais de 200 membros, oferece serviços que elevam a experiência, como "hidratações, limpeza de pele, depilação de orelhas e nariz".

Legenda: Serviços de hidratação e outros cuidados estão incluídos em algumas modalidades de assinaturas. Foto: Arquivo / Roses Barbershop

Os valores mensais variam de R$ 99,90, apenas corte de cabelo até R$ 189,90 corte e barba.

Como ofertar e precificar esse tipo de serviço?

Para Cícero Nogueira de Matos, barbeiro e instrutor do segmento de beleza do Senac Cariri, a barbearia por assinatura é, sim, "uma forte tendência no mercado de beleza masculino". Ele compara o serviço aos já consolidados modelos de pagamento por recorrência, como canais de streamings e academias.

O especialista enfatiza que o maior benefício para o empreendedor é a segurança financeira. "Transformar a barbearia em um clube de assinatura é uma grande oportunidade para fidelizar clientes e garantir um fluxo constante de receita", avalia.

Esse fluxo "facilita o planejamento financeiro, reduz a dependência de atendimentos esporádicos e aumenta a fidelização dos clientes".

Cícero Nogueira de Matos detalha que, para ter sucesso, o empreendedor deve estruturar cuidadosamente os planos. Ele recomenda pelo menos três opções (básico, intermediário e premium) para atender diferentes perfis de clientes.

Exemplos de planos para começar a implantar o serviço de assinatura:

Plano Básico: 1 corte + 1 barba por mês.

Plano Intermediário: 2 cortes + 2 barbas + 1 produto de cuidado.

Plano Premium: Serviços ilimitados dentro do período contratado.

Para o instrutor, ao organizar a gestão e manter a qualidade dos serviços, o profissional "consegue fortalecer o relacionamento com seu público, aumentar a fidelização e garantir crescimento sustentável do negócio".