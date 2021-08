Veja quais carros vão sair de linha em 2021

O mercado automotivo brasileiro poderá ter mais baixas em linhas de veículos até o fim de 2021. Se no 1º semestre, 12 carros disseram adeus; nestes últimos seis meses do ano pelo menos outros onze modelos correm o risco de ser aposentados.

Segundo levantamento da Mobiauto, integram a lista os modelos Fiat Doblò, Fiat Grand Siena, Fiat Uno, Honda Civic, Honda Fit, Hyundai ix35, Mitsubishi ASX, Toyota Camry,Toyota Prius, Volkswagen Fox e Volkswagen Voyage.

Para a revista, as saídas de mercado mais impactantes serão do Volkswagen Fox, Voyage, Fiat Uno e até do sólido Honda Fit.

Carros que vão sair de linha em 2021

Volkswagen Fox

Com preço médio variando entre R$ 63.250 a R$ 68.990, a distribuição do Volkswagen Fox em 2022 está ameaçada por causa da chegada do Polo Track.

Ao mesmo tempo, o modelo usa o motor 1.6 8V da família EA111, que está fora dos padrões de eficiência energética do Proconve L7.

Voyage

O modelo está desde 2018 sem trocar de geração e ainda com pendências em itens de segurança, como controle de estabilidade, e na adequação à configuração 1.6 8V dos padrões de eficiência energética. Valor atual do veículo: R$ 71.890 a R$ 83.590.

Fiat Uno

O carro é vendido no Brasil desde 1984. Neste intervalo, a segunda e atual geração do modelo foi lançada há 11 anos. Atualmente, ele custa 62.020. De acordo com a Mobiauto, os irmãos Argo e Mobi têm ofuscado o Uno.

Legenda: O carro é vendido no Brasil desde 1984. Neste intervalo, a segunda e atual geração do modelo foi lançada há 11 anos Foto: Foto: Divulgação

Honda Fit

Por ser um modelo com monovolume, a revista considera que o mercado está cada vez mais dominado por hatches, sedans, SUVs e picapes. Isso fez com que o Fit fosse parar na 40ª posição do ranking de vendas em função do tipo de carroceria.

Legenda: Honda Fit está entre os carros que podem sair de linha, segundo revista Foto: Divulgação/Honda

Resposta das montadoras

Em nota, a Fiat informou que a fabricação do Uno segue normalmente em Betim (MG), mas não citou os demais modelos. Já Honda e Volkswagen alegaram que não comentam os planos futuros. A Toyota, por sua vez, confirmou que apesar de não trabalhar mais nas vendas do Prius, o oferece sob encomenda.

Modelos que já saíram de linha no 1° semestre de 2021

Ford EcoSport e família Ka

Toyota Etios hatch e sedan

Citroën Aircross, C3 e C4 Lounge

Volkswagen Up!

Chevrolet Montana

Fiat Strada (1º geração)

Nissan Sentra