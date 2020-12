Fraport conclui obras da pista do Aeroporto de Fortaleza

A Fraport Brasil – Fortaleza concluiu as obras na pista do Aeroporto de Fortaleza neste domingo (20). Um pavimento novo e um sistema de luzes de borda da pista em LED foram instalados. As obras iniciaram em outubro deste ano.

Segundo a concessionária, o aeroporto também conta com um sistema de balizamento redundante, pois se o novo sistema falhar, o antigo (que foi mantido) é acionado e permite que os pousos e decolagens permaneçam sem impacto.

Em março deste ano, a empresa concluiu a primeira fase das obras de infraestrutura aeroportuária previstas no contrato de concessão, firmado com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

As obras de expansão da pista de pouso e decolagem foram encerradas no último mês de julho.

Ampliação e melhorias

A Fraport Brasil iniciou, em abril de 2018, as obras de ampliação do Terminal de Passageiros e, paralelamente, a reforma da estrutura existente.

Durante todo o ano de 2019, o aeroporto recebeu intervenções como ampliação da área de embarque internacional, inauguração de um novo viaduto, novos sanitários e balcões de imigração, nova esteira de bagagem e novos elevadores.

Também foi entregue uma nova área de check-in com 40 balcões de atendimento para voos domésticos e 20 posições para voos internacionais.

Além disso, uma nova via foi implementada para possibilitar o acesso direto ao novo local de check-in (piso 1). Este novo acesso viário segregou o fluxo de veículos para quem chega (piso 1) ou sai do aeroporto (piso 2).

As intervenções na área existente do Terminal incluíram um novo local de desembarque doméstico, que foi entregue em julho de 2019, além de um novo fluxo para passageiros de conexão doméstica e internacional.

Em outubro do ano passado foram entregues duas novas esteiras de restituição de bagagens, concluindo a substituição de todas as esteiras.

No final de 2019, em novembro, o leitor automático de cartão de embarque, o BCBP (Bar Coded Boarding Pass), entrou em operação. Foram instaladas oito máquinas antes do canal de inspeção do embarque doméstico e seis no acesso ao embarque internacional. Para fechar o ano de 2019, foi entregue uma passarela interna, que leva os passageiros do check-in até a área de embarque; além da abertura de seis das oito novas pontes de embarque.

