Fortaleza registra a maior alta de aluguel do País; veja os bairros mais caros para morar na Capital

O aluguel do imóvel residencial ficou 3,17% mais caro em agosto deste ano, em Fortaleza, segundo o Índice FipeZAP+. Dentre as 25 cidades pesquisadas, a Capital cearense teve o maior percentual de elevação registrado no período.

Quando se avalia os últimos 12 meses, o custo da locação sofre alta de 28,01%. Já no acumulado deste ano até julho, o aumento foi de 21,39%.

Veja as 10 cidades com maiores altas em agosto: Fortaleza (CE): 3,17%; Florianópolis (SC): 2,26%; Goiânia (GO): 2,26%; Brasília (DF): 2,07%; Curitiba (PR): 1,96%; Belo Horizonte (MG): 1,33%; São Paulo (SP): 1,18%; Rio de Janeiro (RJ): 1,18%; Porto Alegre (RS): 0,98%; Recife (PE): 0,97%.

Apesar da maior elevação em agosto, Fortaleza ainda possui o quarto aluguel mais barato do País, com custo médio de R$ 23,06 por metro quadrado, atrás das cidades de Pelotas (R$ 15,50), São José do Rio Preto (R$ 18,67) e Ribeirão Preto (R$ 13,31).

Contudo, nos bairros considerados nobres, os valores praticados estão bem acima dessa faixa. Um exemplo é o Meireles, a região mais cara para se morar na Capital. Veja ranking abaixo:

Meireles: R$ 33,6 /m² ; Mucuripe: R$ 32,2 /m²; Cocó: R$ 25,01 /m²; Centro: R$ 20,4 /m²; Aldeota: R$ 19,9 /m²; Papicu: R$: 17,0 /m²; Fátima: R$ 16,8 /m²; Joaquim Távora: R$ 15,4 /m²; Dionísio Torres: R$ 15,2 /m²; São João do Tauape: R$ 14,4 /m².

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil