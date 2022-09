Vale a pena comprar material escolar com antecedência? Veja dicas para economizar

Quem tem filhos em idade escolar tem um gasto relevante com data marcada todos os anos: a compra de materiais escolares. Normalmente, os pais correm às papelarias entre janeiro e fevereiro, antes do início do ano letivo, mas iniciar a pesquisa ainda antes pode ser uma boa opção para quem quer economizar.

Como há uma maior demanda pelos materiais no início do ano, é comum que as lojas aumentem os preços para equilibrar a oferta. O presidente da Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira (Abefin) no Pernambuco, Raimundo Caldas, indica que quem for às lojas antecipadamente pode encontrar preços mais baratos.

Para além da questão inflacionária, quem busca os itens antecipadamente ganha em planejamento, tendo mais tempo para pesquisar em busca do menor preço.

“Comprando antes você tem tempo para pesquisar, o Procon encontrou diferença de 331% nos materiais escolares em São Paulo, por exemplo. Se você deixa para comprar em cima da hora, não vai ter tanto tempo. Fazendo pesquisa com antecedência, fatalmente você vai economizar dinheiro”, aponta.

O melhor momento para comprar

Normalmente, as escolas começam a disponibilizar as listas dos materiais necessários para o ano seguinte por volta de novembro e dezembro, o que diminui o espaço de tempo para pesquisa.

Caldas indica que os pais podem solicitar a lista às escolas antecipadamente, mesmo que ainda não seja enviada a relação completa do que será necessário. Alguns itens mais generalistas, como cadernos, canetas, mochilas e estojos, podem ser comprados antes do envio da lista.

Segundo coordenador do MBA de gestão financeira da FGV, Ricardo Teixeira, o período entre setembro e outubro é um bom momento para encontrar preços mais baixos, já que muitos lojistas querem liquidar estoques para comprar mercadorias voltadas para o período de Natal.

Ricardo Teixeira Coordenador do MBA de gestão financeira da FGV Agora no final do ano é um ótimo momento, setembro, outubro e novembro. Principalmente se você procurar produtos que estejam com preços promocionais, isso acontece sempre que o comerciante está com estoque elevado"

No caso de livros didáticos, a compra antecipada fica mais difícil tanto devido à demora para liberação da lista por parte da escola como pela possibilidade de necessidade de comprar edições novas. Cabe aos pais negociarem junto às escolas se é possível comprar os livros da versão deste ano, até mesmo para economizar.

“A essência de alguns livros não muda muito, se não for uma exigência da escola, comprar o do ano anterior não tem problema”, recomenda.

Ricardo ressalta que a compra antecipada pode ser sinônimo de economia, mas é necessário que os pais se mantenham alinhados com a escola para não comprarem materiais em excesso ou que não serão utilizados no ano letivo.

Vantagens de comprar antes

Raimundo Caldas também destaca que, vendo com antecedência, é possível aproveitar promoções pela internet com menos risco de os materiais não chegarem até o início do período letivo. Os pais podem, inclusive, incluir os filhos nesse processo.

Raimundo Caldas Presidente da Abefin em Pernambuco É uma oportunidade de os próprios filhos terem essa vivência. Se o filho conseguir economizar e se os pais tiverem condições, indico dar o lucro para o filho, ‘filho, isso aqui é fruto do seu esforço’. Acho legal envolver o filho nisso”

Outra vantagem é evitar filas nos estabelecimentos, já que a procura é menor. Ricardo Teixeira acrescenta que comprando neste ano os pais podem economizar ao encontrarem materiais ainda nas coleções de 2022, com preços mais baixos do que foram encontrados no início do ano.

“Se aguardar para comprar no início do ano que vem saem novas coleções que incluem a inflação e o valor de ser uma novidade. Se aguardar para comprar os lançamentos de 2023, seguramente você vai pagar mais caro do que comprando na coleção 2022”, afirma.

Confira dicas para economizar

Tente pesquisar os preços com antecedência, ainda no ano anterior ao período letivo. Solicite à escola a lista de materiais por volta de setembro ou outubro.

Utilize a internet para buscar ofertas. Em alguns casos, é possível encontrar preços melhores online e, comprando antecipadamente, há menos risco de atrasos.

Converse com a escola sobre a lista de materiais solicitados, questionando itens que possam ser supérfluos.

Reúna pais de alunos em grupos para venda, compra e troca de materiais dos anos passados e mesmo para realizar compras coletivas de materiais que saem mais baratos no atacado.

