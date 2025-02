Que horas sai o resultado do Fies? Veja como verificar

A lista dos candidatos pré-selecionados para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) será divulgada pelo Ministério da Educação (MEC), nesta terça-feira (18). O resultado ficará disponível no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, mas o horário a ser publicado não foi divulgado.

No mesmo site, os candidatos aprovados têm entre quarta (19) e sexta (21) para complementar inscrição e efetivar a vaga ao Ensino Superior.

Os estudantes que não foram pré-selecionados estarão automaticamente na lista de espera para preenchimento das vagas não ocupadas, observada a ordem de classificação. A pré-seleção ocorrerá no período de 25 de fevereiro a 9 de abril.

Neste ano, serão ofertadas mais de 112 mil vagas, em dois processos seletivos do Fies: o primeiro para cursos com início de aulas no primeiro semestre e o segundo para aulas com início no segundo semestre.

Para concorrer, o candidato precisa ter realizado ao menos uma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) desde 2010 e possuir renda familiar mensal bruta per capita de um a três salários mínimos.

Classificação

A classificação no Fies no primeiro semestre de 2025 será realizada conforme a ordem decrescente das notas obtidas pelos candidatos no Enem, por tipo de vaga, grupo de preferência e modalidade de concorrência.

Conforme o MEC, a classificação respeitará a seguinte ordem de priorização: