Faec/Senar inaugura Unidade Móvel de Prevenção ao Câncer

Novidade na zona rural cearense! O Sistema Faec/Senar inaugurou ontem, segunda-feira, 17, em Morada Nova, a Unidade Móvel de Prevenção ao Câncer.

O equipamento, que percorrerá todas as regiões do Ceará, é resultado de uma parceria da Federação da Agricultura e Pecuária (Faec) com o Instituto do Câncer do Ceará (ICC) e o Governo do Estado.

O presidente da Faec, Amílcar Silveira, falando no ato inaugural, agradeceu o apoio do governador Elmano de Freitas, do ICC e da prefeita de Morada Nova, Naiara Castro.

"Com esta unidade móvel, nosso objetivo é dobrar o número de atendimentos realizados hoje pelo Programa Saúde do Homem e da Mulher", disse Silveira.

À solenidade de inauguração compareceram, além da prefeitta de Morada Nova, o presidente emérito da Rede ICC, ex-governador Lúcio Alcântara.

Durante o evento, a prefeita Naiara Castro ressaltou o trabalho do presidente da Faec, destacando sua contribuição para o desenvolvimento da agropecuária no município e em todo o Ceará.

"Amílcar vem revolucionando o setor primário cearense", afirmou Naiara Castro.

Lúcio Alcântara, por sua vez, disse que a unidade móvel, por meio do ICC, estará à disposição de todos os cearenses. O equipamento irá expandir o acesso à saúde no meio rural, possibilitando o diagnóstico precoce do câncer. Além dos exames oncológicos, serão realizados exames oftalmológicos, aplicação de vacinas, entre outros serviços.

Nos próximos dias, os municípios de Limoeiro do Norte, Russas e São João do Jaguaribe receberão a Unidade Móvel de Prevenção ao Câncer.