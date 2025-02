Resolve Energia Solar investe no modelo de franquias e abre oportunidades no Ceará

Fundada em 2020, a Resolve Energia Solar (@resolveenergiasolar), maior empresa do segmento de energia solar das regiões Norte e Nordeste, está em processo de expansão no Ceará. Para tanto, a Resolve investe no modelo de franquias e conta com cotas disponíveis para novos parceiros no estado.

A Resolve está com cinco vagas para novos franqueados. No Ceará, a empresa conta com duas operações, uma na Capital e outra no Eusébio. Uma terceira unidade será inaugurada no Bairro de Fátima nos próximos meses. O contato pode ser realizado no portal oficial.

O investimento inicial para novos franqueados é de R$ 300 mil, incluindo suporte de RH e arquitetura, abertura de CNPJ, marketing, treinamento e suporte contínuo em diferentes áreas. O tempo de payback estipulado é de até 18 meses, com exemplos de franqueados alcançando o retorno em nove meses.

De acordo com Gabriel Diniz, coordenador de expansão da empresa, a principal base de clientes são os residenciais, com quase 9 mil contratos. Em 2024, a Resolve faturou R$ 138 milhões e conquistou mais de 5 mil clientes. A empresa também atua no segmento comercial e industrial.

“(Energia solar) É um mercado em plena expansão e o Ceará hoje é o 12º estado em geração de demanda fotovoltaica, então está em plena expansão. O Ceará é um dos estados brasileiros com maior potencial para geração de energia solar”, pontua o coordenador de expansão.

Como suporte logístico e operacional para os franqueados, a Resolve conta com um centro de distribuição próprio e quatro centros de operação. Até o momento, mais de 120 mil painéis solares já foram instalados, gerando uma economia de mais de R$ 6 milhões nas contas de energia dos clientes.

“O segmento de energia solar é um dos que mais cresce no Brasil, e como a missão da empresa é ‘tornar energia solar acessível a todos’, a melhor forma de escalarmos isso e cumprirmos a missão seria franqueando, além de ser um negócio altamente rentável para o franqueado”, finaliza Gabriel.

