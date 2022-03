Aplicativos para economizar na feira: veja prós, contras e mais alternativas

A startup Facily entrou no mercado em 2018. As cabeças por trás desse negócio são os fundadores Diego Dzodan, ex-vice-presidente do Facebook no Brasil; Luciano Freitas, ex-Airbnb e ex-Uber; e Vitor Zaninotto, ex-SAP.

Até então, só se via esse modelo para serviços e outros, em sites como Barato Coletivo, Groupon e Peixe Urbano.

No Brasil, a Facily é a única que possui a vantagem das compras coletivas para produtos de feira, apesar de haver programas de descontos em plataformas de algumas redes e cupons em aplicativos de delivery.

O Diário do Nordeste não conseguiu contato com a empresa até a publicação desta matéria para dados regionais e questionamentos sobre as reclamações dos serviços.

No site, eles informam receber mais de 400 mil pedidos por dia, entregando mais de 7 milhões de mercadorias diariamente.

Quais as alternativas para conseguir produtos mais baratos?

Com a proposta de compras coletivas, não há ainda. Mas tem outras formas de economizar. Veja abaixo.

Rastrear promoções no seu bairro

A plataforma "Supermercado Now" mostra onde há promoção a partir do seu endereço. Basta inserir o CEP e localizar os descontos no estabelecimento mais próximo.

Aplicativos de delivery

iFood, Rappi e outros aplicativos de delivery liberam cupons para compras em farmácias e supermercados, além dos restaurantes. Vale ficar de olho nesses descontos para economizar.

Aplicativos próprios das redes de supermercados

Algumas redes de supermercados possuem aplicativos próprios, com programas de fidelidade e promoções diárias, como Pão de Açúcar e Extra.

Pão de Açúcar e Extra

Segundo a empresa, os aplicativos dos programas de fidelidade das redes oferecem ofertas exclusivas e personalizadas para cada cliente, na funcionalidade 'Meu Desconto'. No caso de novos usuários, são mostrados produtos relevantes no momento. As ofertas são atualizadas semanalmente.

Como funciona: o cliente deve ativar ofertas que o interessam. A validação é imediata e o desconto aplicado automaticamente, aparecendo no ato da compra em qualquer loja das bandeiras Pão de Açúcar, Mercado Extra, Minuto Pão de Açúcar e Mini Extra. Basta informar o CPF. Os descontos também são aplicados ao finalizar a compra nos e-commerces.

Como participar: realizando o cadastro gratuitamente nos aplicativos do Clube Extra e/ou do Pão de Açúcar Mais (IOS e Android). Caso o cliente já seja cadastrado, basta identificar-se com o CPF, e as ofertas disponíveis vão aparecer no aplicativo.