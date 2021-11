Procon de São Paulo pode tirar plataforma Facily do ar diante do alto número de queixas

A plataforma de compras coletivas Facily pode ser retirada do ar, conforme analisa o Procon de São Paulo, diante do aumento de reclamações contra o site em 2021. As informações são do jornal O Globo.

Somente neste ano, foram 151 mil queixas contabilizadas até o último mês de outubro. Em todo o ano passado, foram apenas 14.

O salto foi de mais de 280% entre janeiro e outubro deste ano, quando as reclamações passaram de 21 para 59.539. Registros de atraso e não entrega de mercadoria estão entre os relatos mais frequentes ao órgão de defesa do consumidor paulista.

A plataforma promete descontos significativos nas compras de itens de alimentação, higiene e limpeza, entre outros.

O diretor executivo do Procon-SP, Fernando Capez, explica que, além de multa, o número elevado justifica a suspensão das atividades da empresa, medida mais extrema prevista no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Alerta para ofertas tentadoras

"A orientação é que o consumidor fique alerta às ofertas que parecem muito vantajosas, preços absurdos, espetaculares. Valores muito abaixo do mercado podem ser indícios de problemas", disse Capez.

Conforme acrescenta, é importante que, em caso de problemas com a empresa, a pessoa registre o caso no Procon de sua região.